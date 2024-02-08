Здоров'я монарха: рак, Covid та спортивні травми короля Чарльза III

За свої 75 років Чарльз переніс безліч спортивних травм, а також кілька важливих операцій.

Днями по всьому світу прокотилася хвиля шоку, коли Букінгемський палац оголосив, що у короля Чарльза III діагностували рак після коригуючої процедури з приводу лікування збільшеної простати.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Короля хвалили за відкритість щодо свого здоров'я, а його відвертий підхід, як ми сподіваємося, спонукає інших відвідувати медичні огляди. У заяві палацу йшлося, що король продовжить займатися державними справами та офіційною документацією у звичайному режимі.

Журналісти Hello! переглянули історію його здоров'я протягом багатьох років, з'ясувавши, на що ще хворів старший син королеви Єлизавети II і, які травми отримував.

Подвійний діагноз Covid

Король Чарльз стурбував націю у березні 2020 року, коли він заразився Covid ще до того, як зробив щеплення.

Він ізолювався в Біркголлі, Абердіншир, далеко від королеви Камілли, яка мала негативний результат тесту, і продовжував працювати віддалено. Повідомлялося, що Чарльз втратив відчуття смаку та нюху, але в іншому почувався добре. Він також заразився Covid вдруге в лютому 2022 року, після того, як отримав три дози вакцини від коронавірусу.

Невдачі на грі у поло

Затятий гравець у поло, король Чарльз отримав кілька травм копитами коней, зокрема й отримав травму, через яку в нього все життя болить спина.

Нещасний випадок стався у серпні 2001 року. Король Чарльз знепритомнів і був доставлений до лікарні, коли кінь скинув його під час матчу з поло.

Однак це було далеко не першим випробуванням короля Чарльза під час гри.

Принц Чарльз під час гри в поло, 1989 рік / Фото: Associated Press

1980 року його кінь шпурнув і вдарив ногою під час матчу з поло у Віндзорі, і йому потрібно було накласти шість швів. Від того часу король має шрам у формі півмісяця на його лівій щоці.

Іншого разу під час гри його вдарили в горло, через що він втратив голос на 10 днів.

1990 року король зламав праву руку при падінні під час матчу з поло, а через два роки йому зробили операцію з відновлення розірваного хряща в лівому коліні після ще одного нещасного випадку на грі в поло.

1993 року він знову отримав травму під час гри у Віндзорі, що посилило стару травму спини.

1998 року він знову звернувся за лікуванням, перенісши лазерну операцію на хрящі правого коліна через знос, спричинений роками спорту та фізичних вправ.

Зрештою Чарльз пішов зі спорту 2005 року.

Травми на полюванні

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король отримував травми та під час полювання. Він зламав ребро, коли впав з коня під час нещасного випадку на полюванні 1998 року і зламав невелику кістку у плечі після падіння з коня під час полювання на лисицю. Він також потягнув сухожилля зап'ястя під час лову лосося у Шотландії.

Набряклі пальці короля

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Протягом багатьох років набряклі пальці короля Чарльза викликали занепокоєння серед королівських спостерігачів. На це може мати кілька причин: тимчасова затримка рідини через різку зміну температури, артрит або високий кров'яний тиск або навіть дієта з високим вмістом солі. Такі симптоми також можуть бути пов'язані з низкою захворювань та інфекцій, найчастіше псоріатичним артритом.

Видалення наростів та проблеми з грижами

2008 року королю Чарльзу за допомогою невеликої процедури видалили неракову пухлину на переніссі, а 2003 року йому зробили операцію з видалення грижі у приватній лікарні короля Едуарда VII у Лондоні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про родичів короля Чарльза, які хворіли на рак.

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