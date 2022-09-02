Здоров'я підводить монархиню: королева Єлизавета II не відвідає захід, який не пропускала 70 років

Стан здоров'я королеви Єлизавети II не найкращий, повідомляється, що монархиня не візьме участь у ще одному запланованому раніше заході.

Її Величність не відвідає цього року Ігри горян, які мають відбутися 3 вересня у Шотландії. Причиною відсутності королеви називають її "комфорт".

Королівський кореспондент Daily Express Річард Палмер написав у твітері: "Королева не буде завтра присутня на Іграх у Бремарі, рішення, ухвалене для її комфорту, наскільки я розумію. Спочатку вона сподівалася, що буде там", — написав він.

Натомість відомо, що присутнім на іграх буде спадкоємець трона, старший син Єлизавети II – принц Чарльз, повідомляє express.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Інші коментатори повідомляють, що королеві буде не зручно занадто довго залишатись у сидячому положенні на іграх.

Ребека Інгліш написала в твітері: "Проблема буде не тільки в тому, щоб доставити її на Ігри, але й у тому, що їй доведеться довго сидіти на публіці, щоб подивитися їх. Ігри класифікуються як "приватний" захід у календарі HMQ, а не публічний захід", - додає королівська кореспондентка. А значить, і присутність королеви на них не обов'язкова.

Однак за час свого 70-річного правління королева Єлизавета II жодного разу не пропускала ігри і дуже їх любить, а отже, її стан здоров'я зараз точно не сприяє тому, щоби там бути присутньою.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Раніше ми писали, що королева Єлизавета II не поїде до Лондона на зустріч із Борисом Джонсоном та новим прем'єр-міністром, ім'я якого мають назвати 5 вересня.

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