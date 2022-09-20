Здоров'я підводить: принцеса Майкл Кентська приїхала на службу за королевою з тростиною і ледве могла йти сама

77-річна дружина принца Майкла Кентського, двоюрідного брата королеви Єлизавети II того самого, який повернув Орден Дружби, який йому вручив Кремль після повномасштабного вторгнення РФ до України, відвідала церемонію прощання з монархинею.

Принцеса відвідала службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, яка відбулася після державного похорону у Вестмінстерському абатстві.

Майкл Кентську сфотографували дорогою до каплиці. Їй знадобилася допомога, щоб пройти від автомобіля до свого місця у каплиці, а також Майкл Кентська була з тростиною.

Принцеса Майкл Кентська на похороні королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Одягнена принцеса була в чорне пальто, штани, капелюх з вуаллю і навіть взута у взуття на невисоких підборах. Але йшла з великими труднощами. У руці у неї була сумка, схожа на Chanel, а у вухах – красиві великі сережки.

Відомо, що 2020 року принцеса перехворіла на коронавірус, а навесні 2021-го повідомлялося, що у принцеси тромбоз і вона тривалий час перебувала на домашньому лікуванні. Мабуть, все це не минуло безслідно для здоров'я принцеси.

До речі, на святковій службі на честь 70-річного правління королеви Єлизавети II у червні 2022 року принцеса Майкл Кентська з'являлася без тростини.

Принцеса Майкл Кентська на ювілеї королеви Єлизавети II у червні 2022 року / Фото: Associated Press

Читайте також: