Здоров'я підводить: стало відомо, без чого королева Єлизавета II не виходить зі своєї спальні

Раніше цього тижня Її Величність королева Єлизавета II з'явилася на публіці. Вона привітала нову прем'єр-міністерку Великої Британії Елізабет Трасс під час аудієнції у Балморалі.

Монархиня вперше за 70 років свого правління доручала новій прем'єрці сформувати уряд не в Букінгемському палаці. Всі знають, що у королеви проблеми з мобільністю через похилий вік.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Розглядаючи фотографії з аудієнції, королівські шанувальники звернули увагу на круглий журнальний столик на якому лежав білий пластиковий предмет. Як пише Hello! з'ясувалося, що такий вигляд має портативний бездротовий дверний дзвінок, який Її Величність може брати з собою вдома, щоб покликати на допомогу у разі потреби.

Замок Балморал у Шотландії, де королева проводить літні канікули щороку, досить великий і вміщує 52 спальні. Тому логічно, що королева має під рукою річ, за допомогою якої вона може покликати на допомогу в разі потреби.

Аксесуар на столі у королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали дуже кумедний факт про королеву і чому вона ніколи не їсть квадратні бутерброди.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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