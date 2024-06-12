Здоров'я погіршилося: на королеву Летицію чекає операція

Дружині короля Іспанії Філіпа VI потрібне опертивне втручання.
Буквально вчора королева взяла участь у заході "Proyectos Sociales De Banco Santander" у банківському навчальному центрі El Solaruco Santander у Мадриді. Там вона сяяла в ліловому костюмі від Bleis Madrid і взута в білі кеди Vivobarefoot і нічого не говорило про те, що стан її здоров'я погіршується.
Іспанська преса повідомляє, що Летиція зізналася телеведучій Белен Естебан, що їй необхідно зробити операцію на нозі. Під час їхньої зустрічі Белен розповіла: "Ми привітали одна одну парою поцілунків, і коли я запитала її про її ногу, вона зізналася мені, що їй потрібна операція", пише royalfamily.news.
Летиція відчуває постійні болі в подушечках обох стоп через хронічну метатарзалгію (симптом, який виражається у вигляді болю в гомілковостопному суглобі). Крім того, Летиція має неврому Мортона на правій стопі, що характеризується потовщенням тканини навколо нерва, що веде до пальців ніг. А кілька тижнів тому вона зламала фалангу пальця і з того часу на публіці ми бачили її лише у зручному взутті.
На деяких кадрах можна було помітити, що королева кульгає, явно відчуваючи сильний біль. А її травма, яка зазвичай проходить за кілька тижнів після іммобілізації ураженого пальця ноги, мабуть, стала складнішою.
Королівський двір поки що не підтвердив дату операції, а королева Летиція продовжує виконувати свої королівські обов'язки. Але напередодні літньої відпустки, яку сім'я зазвичай бере у серпні, вона, найімовірніше, буде змушена вирішувати цю проблему.
Нагадаємо, раніше ми писали про принцес, які розповіли про проблеми зі здоров'ям.
Читайте також: