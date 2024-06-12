Здоров'я погіршилося: на королеву Летицію чекає операція

Буквально вчора королева взяла участь у заході "Proyectos Sociales De Banco Santander" у банківському навчальному центрі El Solaruco Santander у Мадриді. Там вона сяяла в ліловому костюмі від Bleis Madrid і взута в білі кеди Vivobarefoot і нічого не говорило про те, що стан її здоров'я погіршується.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспанська преса повідомляє, що Летиція зізналася телеведучій Белен Естебан, що їй необхідно зробити операцію на нозі. Під час їхньої зустрічі Белен розповіла: "Ми привітали одна одну парою поцілунків, і коли я запитала її про її ногу, вона зізналася мені, що їй потрібна операція", пише royalfamily.news.

Летиція відчуває постійні болі в подушечках обох стоп через хронічну метатарзалгію (симптом, який виражається у вигляді болю в гомілковостопному суглобі). Крім того, Летиція має неврому Мортона на правій стопі, що характеризується потовщенням тканини навколо нерва, що веде до пальців ніг. А кілька тижнів тому вона зламала фалангу пальця і з того часу на публіці ми бачили її лише у зручному взутті.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

На деяких кадрах можна було помітити, що королева кульгає, явно відчуваючи сильний біль. А її травма, яка зазвичай проходить за кілька тижнів після іммобілізації ураженого пальця ноги, мабуть, стала складнішою.

Королівський двір поки що не підтвердив дату операції, а королева Летиція продовжує виконувати свої королівські обов'язки. Але напередодні літньої відпустки, яку сім'я зазвичай бере у серпні, вона, найімовірніше, буде змушена вирішувати цю проблему.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали про принцес, які розповіли про проблеми зі здоров'ям.

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