Здоров'я все гірше: у Путіна почалися проблеми із зором

Про стан здоров'я президента РФ Володимира Путіна продовжують ходити різні чутки. Джерело в російській розвідці повідомляють, що у диктатора важка форма раку, що швидко прогресує, і лікарі дали йому три роки життя.

Ми вже розповідали вам про те, що в середині травня Путіну зробили операцію. Вона відбулася таємно, після неї навіть виникли деякі ускладнення, але життю "фюрера" це не загрожувало.

Видання Mirror, посилаючись на слова джерела в російській розвідці, повідомляє, що після цієї операції лікарі дали Володимиру Путіну максимум три роки життя.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

"Офіцер ФСБ розповів, що у 69-річного президента Росії "важка форма швидко прогресуючого раку. Йому залишилося не більше двох-трьох років життя", — пише видання. І додає, що через проблеми зі здоров'ям Путін втрачає зір.

Пишуть, що Путін страждає від сильного головного болю, а коли записують його промову на телебаченні, текст йому друкують величезним шрифтом, щоб президент міг прочитати те, що збирається сказати. На думку експертів, це свідчить про те, що зір Путіна дуже погіршується.

Носити окуляри для зору Путін не буде, мабуть, тому, що вважає це ознакою слабкості.

"Раніше він був зібраний з підлеглими, але тепер у нього трапляються спалахи неконтрольованої люті. Він зовсім збожеволів і майже нікому не довіряє", — зазначають джерела.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

А колишній співробітник МІ-6 у Росії Крістофер Стіл заявив, що Путін не може проводити зустрічі без перерв на лікування, також диктатора постійно супроводжує бригада лікарів.

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