Здивувала всіх: британська аристократка леді Вікторія Герві приїхала на модний показ у несподіваному образі

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

48-річна модель та світська левиця приїхала на дебютний показ бренду SPRAYGROUND, що відбувся у межах Тижня моди.

Знаменитість, яка зазвичай полюбляє одягатися в пікантні вбрання і обожнює прозорі сукні цього разу віддала перевагу практично класичному образу. Леді Вікторія носила сіре пальто середньої довжини зі шкіряним коміром з розсипом каміння, під яке одягла чорний короткий жакет і прямі штани. До образу міс Герві підібрала шкіряні ботильйони на підборах.

Леді Вікторія Херві / © Getty Images

У неї на зап’ясті було два золоті браслети і каблучка з великим каменем на пальці, легкий макіяж на обличчі та хвилясте укладання. Манікюр на нігтях цього разу був відсутній.

Нагадаємо, раніше у вересні леді Вікторія Герві відвідувала Венеційський кінофестиваль. Ми зібрали п’ять її ефектних виходів із червоної доріжки і не лише.