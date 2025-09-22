ТСН у соціальних мережах

Здивувала всіх: британська аристократка леді Вікторія Герві приїхала на модний показ у несподіваному образі

Британська аристократка леді Вікторія Герві відвідала Тиждень моди у Лондоні.

Леді Вікторія Герві

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

48-річна модель та світська левиця приїхала на дебютний показ бренду SPRAYGROUND, що відбувся у межах Тижня моди.

Знаменитість, яка зазвичай полюбляє одягатися в пікантні вбрання і обожнює прозорі сукні цього разу віддала перевагу практично класичному образу. Леді Вікторія носила сіре пальто середньої довжини зі шкіряним коміром з розсипом каміння, під яке одягла чорний короткий жакет і прямі штани. До образу міс Герві підібрала шкіряні ботильйони на підборах.

Леді Вікторія Херві / © Getty Images

Леді Вікторія Херві / © Getty Images

У неї на зап’ясті було два золоті браслети і каблучка з великим каменем на пальці, легкий макіяж на обличчі та хвилясте укладання. Манікюр на нігтях цього разу був відсутній.

Нагадаємо, раніше у вересні леді Вікторія Герві відвідувала Венеційський кінофестиваль. Ми зібрали п’ять її ефектних виходів із червоної доріжки і не лише.

Образи леді Вікторії Герві (14 фото)

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

