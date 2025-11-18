Здивувала вибором сумки: принцеса Уельська у штанному костюмі приїхала на саміт

Принцеса Уельська / © Getty Images

Цей захід, що відбувся у Лондоні, називають «першим у своєму роді» і на ньому зібралися найвпливовіші бізнес-лідери Великої Британії для стимулювання подальших дій та інвестицій у ранні роки розвитку дітей, якими так опікується дружина принца Вільяма.

На захід принцеса Кейт приїхала у світло-сірому штанному костюмі, молочно-білій блузці з бантом, а в руках тримала об’ємну сумку, з такою ми бачимо Кетрін чи не вперше. Очевидно, у неї принцеса поклала папку з документами, відмовившись від ідеї нести її в руках.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Вона розпустила волосся, зробивши легке укладання хвилями, а також зробила легкий макіяж і одягла золоті сережки. На саміті Кейт виступила із промовою.

«Моя пристрасть і робота Центру раннього дитинства засновані на одній основній істині: любов, яку ми відчуваємо в перші роки життя, докорінно формує те, ким ми стаємо і як ми розвиваємося в дорослому житті. Любов — це перший і найважливіший зв’язок. Але це також невидима нитка, зіткана часом, увагою та ніжністю через постійні, дбайливі стосунки, які створюють міцне та значуще середовище навколо дитини. Саме ця текстура, тканина любові, формує емоційний світ дитини та стає основою, самою тканиною стійкості та приналежності. Дім має бути простором, де любов, безпека та ритм дозволяють дитині процвітати», — цитує виступ Кетрін видання express.

Принцеса Уельська / © Associated Press

«Дім, де тебе люблять, зрештою вчить нас піклуватися, але будь-яке середовище здатне формувати наші серця. Кожен із вас взаємодіє зі своїм оточенням: домом, сім’єю, бізнесом, колективом, спільнотою. Це екосистеми, які ви допомагаєте ткати. Уявіть собі світ, де кожне з цих середовищ побудовано на тому, щоб цінувати час і ніжність так само, як продуктивність та успіх», — сказала у своїй промові Кейт.

