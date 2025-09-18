Здивували всіх: королева Камілла і Меланія Трамп з’явилися на банкеті в сукнях у кольорах українського прапора

Королева Камілла і Меланія Трамп / © Associated Press

На урочистому заході гостей вітали король Чарльз III та королева Камілла, а також принц та принцеса Уельські, герцог та герцогиня Глостерські та принцеса Анна.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла з’явилася на банкеті в улюбленому королівсько-синьому кольорі — сукня від Fiona Clare з вирізом на декольте, розкльошеними рукавами та вишивкою камінням на подолі. Вона доповнила образ тіарою з бельгійськими сапфірами та діамантами, кольє з діамантами Greville Festoon від Сartier та діамантовими браслетами королеви-матері Сartier.

Королева Камілла на банкеті / © Associated Press

Камілла одягла два браслети — один із діамантом, а інший із сапфіром, а в неї у вухах були теж діамантові сережки-висячки. У королеви був виразний макіяж і гарне укладання.

Перша леді США Меланія Трамп одягла жовту сукню-футляр із крепу від Carolina Herrera з відкритими плечима та поясом, що підкреслює талію. У вбрання був досить високий розріз, а доповнила її Меланія туфлями на підборах Manolo Blahnik з матового оксамиту і сережками з великим камінням. Волосся перша леді США розпустила і уклала по центральному проділу і зробила виразний макіяж.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Багато хто звернув увагу, що королева Камілла та Меланія Трамп дивовижним чином одягнулися у вбрання в кольорах українського прапора.

До речі, в синьому пальті та капелюсі королева з’явилася і на церемонії привітання президентського подружжя вчора вдень. Тоді на Її Величності було пальто від Fiona Clare і капелюх від Philip Treacy.