ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
482
Час на прочитання
2 хв

Здивували всіх: королева Камілла і Меланія Трамп з’явилися на банкеті в сукнях у кольорах українського прапора

Учора ввечері у Віндзорському замку відбувся державний банкет на честь президента США Дональда Трампа, який разом із дружиною Меланією перебуває з візитом у Великій Британії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та Меланія Трамп

Королева Камілла і Меланія Трамп / © Associated Press

На урочистому заході гостей вітали король Чарльз III та королева Камілла, а також принц та принцеса Уельські, герцог та герцогиня Глостерські та принцеса Анна.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла з’явилася на банкеті в улюбленому королівсько-синьому кольорі — сукня від Fiona Clare з вирізом на декольте, розкльошеними рукавами та вишивкою камінням на подолі. Вона доповнила образ тіарою з бельгійськими сапфірами та діамантами, кольє з діамантами Greville Festoon від Сartier та діамантовими браслетами королеви-матері Сartier.

Королева Камілла на банкеті / © Associated Press

Королева Камілла на банкеті / © Associated Press

Камілла одягла два браслети — один із діамантом, а інший із сапфіром, а в неї у вухах були теж діамантові сережки-висячки. У королеви був виразний макіяж і гарне укладання.

Перша леді США Меланія Трамп одягла жовту сукню-футляр із крепу від Carolina Herrera з відкритими плечима та поясом, що підкреслює талію. У вбрання був досить високий розріз, а доповнила її Меланія туфлями на підборах Manolo Blahnik з матового оксамиту і сережками з великим камінням. Волосся перша леді США розпустила і уклала по центральному проділу і зробила виразний макіяж.

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз, Дональд і Меланія Трамп / © Associated Press

Багато хто звернув увагу, що королева Камілла та Меланія Трамп дивовижним чином одягнулися у вбрання в кольорах українського прапора.

До речі, в синьому пальті та капелюсі королева з’явилася і на церемонії привітання президентського подружжя вчора вдень. Тоді на Її Величності було пальто від Fiona Clare і капелюх від Philip Treacy.

Меланія і Дональд Трамп, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Меланія і Дональд Трамп, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
482
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie