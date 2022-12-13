Зеленська у блейзері і лоферах, Макрон – у пальті і окулярах: перші леді відвідали школу у Парижі

Перші леді України і Франції зустрілися з українськими дітьми у Парижі.

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Франції разом зі своєю колегою Бріжит Макрон відвідала початкову школу у Парижі, де навчаються українські діти з родин тимчасових переселенців.

Олена Зеленська і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Для візиту у навчальний заклад Зеленська обрала образ total black. На ній була водолазка, блейзер із золотими ґудзиками, прямі штани і шкіряні лофери. Акуратне укладання, ніжний макіяж і лаконічні сережки завершили лук першої леді України.

Олена Зеленська і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Макрон продемонструвала аутфіт у темно-синьому вбранні. Вона скомбінувала елегантне пальто із золотими ґудзиками з водолазкою і обтислими штанями. Взула Бріжит замшеві ботильони на шпильках. На руках у неї були шкіряні рукавички.

Олена Зеленська і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Зачіска з прикореневим об'ємом і макіяж смокі айс чудово доповнили її образ. У самому приміщенні школи перша леді одягла стильні оптичні окуляри у чорній оправі.

Олена Зеленська і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на зустрічі з Еммануелем Макроном Олена Зеленська з'явилася у класичному чорному пальті, блузці кольору хакі, чорних штанях кльош і туфлях на шпильках.

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