Зеленська у чорному пальті, Левіте – у бордовому: перші леді України і Латвії приїхали до Львова

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з робочим візитом відвідали Львів. Там вони зустрілися з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і його дружиною Андрою Левіте.

Президентські подружжя побували на Личаківському кладовищі на Полі почесних поховань, де вшанували пам’ять українських захисників, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Олена Зеленська була одягнена у класичне чорне пальто прямого крою, жовту блузку і чорні штани-кльош.

Володимир і Олена Зеленські, Егілс Левітс і Андра Левіте / Фото: Сайт президента України

Андра Левіте одягла бордове-чорне приталене пальто, з-під якого визирало чорне вбрання у білий горошок, і взула чорні туфлі на стійких підборах.

Андра Левіте і Егілс Левітс / Фото: Сайт президента України

Президент Латвії на знак підтримки України одягнув синьо-жовту краватку.

Егілс Левітс / Фото: Сайт президента України

На Володимирі Зеленському була куртка і штани карго кольору хакі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден приїжджав до Києва у краватці у колір українського стягу.

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