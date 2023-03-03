Зеленська у чорному пальті, Левіте – у бордовому: перші леді України і Латвії приїхали до Львова

Олена Зеленська і Андра Левіте разом із чоловіками вшанували пам’ять українських захисників.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з робочим візитом відвідали Львів. Там вони зустрілися з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і його дружиною Андрою Левіте.
Президентські подружжя побували на Личаківському кладовищі на Полі почесних поховань, де вшанували пам’ять українських захисників, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Олена Зеленська була одягнена у класичне чорне пальто прямого крою, жовту блузку і чорні штани-кльош.
Андра Левіте одягла бордове-чорне приталене пальто, з-під якого визирало чорне вбрання у білий горошок, і взула чорні туфлі на стійких підборах.
Президент Латвії на знак підтримки України одягнув синьо-жовту краватку.
На Володимирі Зеленському була куртка і штани карго кольору хакі.
Нагадаємо, президент США Джо Байден приїжджав до Києва у краватці у колір українського стягу.
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