Зеленські на зустрічі з Байденами: президент у лонгсліві з колосками, перша леді – у білому жакеті

Президентське подружжя України зустрілося зі своїми американськими колегами у Нью-Йорку.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська у межах свого офіційного візиту до Нью-Йорка зустрілися з президентським подружжям США – Джо і Джилл Байденами.

Володимир і Олена Зеленські, Джо і Джилл Байдени / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Зеленський з'явився у чорному лонгсліві у стилі мілітарі із лаконічною чорною вишивкою у вигляді колосків жита, який спеціально для нього створив український бренд Andreas Moskin.

Верх президент скомбінував із чорними штанями-карго і бежевими кросівками.

Олена Зеленська обрала діловий образ у класичних кольорах. На ній був елегантний білий жакет на затин і чорні широкі штани, які вона скомбінувала з чорними гостроносими туфлями.

Олена зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками-цвяшками, а до лацкану жакета прикріпила золоту брошку.

Нагадаємо, Олена Зеленська у розкішній вишиванці і штанях-палацо отримала нагороду у Нью-Йорку.

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