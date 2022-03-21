Зеленський зателефонував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру і подякував їм за допомогу Україні

Зеленський зателефонував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру і подякував їм за допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський провів відеодзвінок з українкою Мілою Куніс та її чоловіком Ештоном Кутчером.

Президент опублікував у твітері пост, у якому подякував парі за допомогу Україні.

"@aplusk І Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 мільйонів доларів і відправляють їх @flexport і @Airbnb допомогти біженцям. Вдячний за їхню підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ. #СтійСУкраїною", — написав Зеленський.

. @aplusk & Mila Kunis були над першим, щоб відповісти на вашу grief. Вони мають більше $ 35 мільйонів, і це sending it to @flexport & @Airbnb to help refugees. Grateful for їх support. Impressed by їх значення. Вони inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022

У неділю 44-річний президент України провів відеодзвінок зі знаменитою парою, щоб обговорити їхню роботу, оскільки, згідно з останніми даними Організації Об'єднаних Націй, кількість українських біженців перевищила 3,2 мільйона людей. 44-річний Кутчер і 38-річна Куніс, яка народилася в Чернівцях, 3 березня запустили GoFundMe для фінансування компаній Flexport та Airbnb, що базуються у Сан-Франциско. Flexport – компанія з вантажних перевезень, що доставляє товари біженцям по всій Європі, а Airbnb надає їм безкоштовне короткострокове житло.

44-річний Кутчер у неділю ретвітнув повідомлення Зеленського, в якому була фотографія відкритого ноутбука, на якому пара і президент України розмовляють. Зеленський також сказав у своїй заяві у понеділок, що Ештон та Міла — "зіркова пара, яка щиро вірить у нас, у нашу перемогу, у наше майбутнє".

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