Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Вона відбулася наступного дня після того, як король Чарльз і королева Камілла відвідали Ватикан, де зустрілися з Папою Римським Левом XIV.

Сьогодні вранці король урочисто привітав президента Володимира Зеленського у Віндзорському замку перед його участю у політичному саміті. Зеленського зустріла Почесна варта з 1-го батальйону гренадерської гвардії, і йому віддали королівський салют, після чого оркестр виконав український гімн.

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Монарх запросив свого гостя оглянути варту, провівши його повз ряди солдатів. Потім вони увійшли до замку для переговорів. Хоча це вже третя аудієнція президента у короля у королівській резиденції, вперше він удостоївся урочистого прийому у Великій Британії, що стало важливим проявом підтримки з боку монарха для України.

Реклама

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Президент Зеленський був одягнений у чорний піджак, сорочку та штани, а король був у темно-сірому костюмі, блакитній сорочці та з бордовою краваткою у принт. Монарх має цілу колекцію цікавих краваток.

У Instagram британської королівської родині також опублікували фото та написали:

«Сьогодні вранці президента України Володимира Зеленського було прийнято Королем у Віндзорському замку.

Після прибуття до Віндзорського двору президенту віддали королівський салют, після чого його запросили пройти огляд варти».

Реклама

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Минулого разу монарх зустрічався із Зеленським 23 червня, коли президент України відвідав Велику Британію для переговорів із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Відомо, що тоді аудієнція також відбулася у Віндзорському замку.