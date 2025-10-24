ТСН у соціальних мережах

Зеленський у чорному костюмі, а король Чарльз — сірому та в краватці: британський монарх влаштував президентові України прийом вищого рівня

Британський монарх провів сьогодні зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський та король Чарльз

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Вона відбулася наступного дня після того, як король Чарльз і королева Камілла відвідали Ватикан, де зустрілися з Папою Римським Левом XIV.

Сьогодні вранці король урочисто привітав президента Володимира Зеленського у Віндзорському замку перед його участю у політичному саміті. Зеленського зустріла Почесна варта з 1-го батальйону гренадерської гвардії, і йому віддали королівський салют, після чого оркестр виконав український гімн.

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Монарх запросив свого гостя оглянути варту, провівши його повз ряди солдатів. Потім вони увійшли до замку для переговорів. Хоча це вже третя аудієнція президента у короля у королівській резиденції, вперше він удостоївся урочистого прийому у Великій Британії, що стало важливим проявом підтримки з боку монарха для України.

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Президент Зеленський був одягнений у чорний піджак, сорочку та штани, а король був у темно-сірому костюмі, блакитній сорочці та з бордовою краваткою у принт. Монарх має цілу колекцію цікавих краваток.

У Instagram британської королівської родині також опублікували фото та написали:

«Сьогодні вранці президента України Володимира Зеленського було прийнято Королем у Віндзорському замку.

Після прибуття до Віндзорського двору президенту віддали королівський салют, після чого його запросили пройти огляд варти».

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз / © Associated Press

Минулого разу монарх зустрічався із Зеленським 23 червня, коли президент України відвідав Велику Британію для переговорів із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Відомо, що тоді аудієнція також відбулася у Віндзорському замку.

