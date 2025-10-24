- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 257
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський у чорному костюмі, а король Чарльз — сірому та в краватці: британський монарх влаштував президентові України прийом вищого рівня
Британський монарх провів сьогодні зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Вона відбулася наступного дня після того, як король Чарльз і королева Камілла відвідали Ватикан, де зустрілися з Папою Римським Левом XIV.
Сьогодні вранці король урочисто привітав президента Володимира Зеленського у Віндзорському замку перед його участю у політичному саміті. Зеленського зустріла Почесна варта з 1-го батальйону гренадерської гвардії, і йому віддали королівський салют, після чого оркестр виконав український гімн.
Монарх запросив свого гостя оглянути варту, провівши його повз ряди солдатів. Потім вони увійшли до замку для переговорів. Хоча це вже третя аудієнція президента у короля у королівській резиденції, вперше він удостоївся урочистого прийому у Великій Британії, що стало важливим проявом підтримки з боку монарха для України.
Президент Зеленський був одягнений у чорний піджак, сорочку та штани, а король був у темно-сірому костюмі, блакитній сорочці та з бордовою краваткою у принт. Монарх має цілу колекцію цікавих краваток.
У Instagram британської королівської родині також опублікували фото та написали:
«Сьогодні вранці президента України Володимира Зеленського було прийнято Королем у Віндзорському замку.
Після прибуття до Віндзорського двору президенту віддали королівський салют, після чого його запросили пройти огляд варти».
Минулого разу монарх зустрічався із Зеленським 23 червня, коли президент України відвідав Велику Британію для переговорів із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Відомо, що тоді аудієнція також відбулася у Віндзорському замку.