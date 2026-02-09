- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 279
- Час на прочитання
- 2 хв
Жертви Епштейна вимагають від короля Чарльза публічних вибачень
Король Чарльз зіткнувся з черговими труднощами, і цього разу це пов’язано з його молодшим братом Ендрю.
Тиск на монарха з вимогою перепросити за скандал з Ендрю посилюється, і жінки, які постраждали від Епштейна, вимагають покласти край «порожнім обіцянкам виправдати недоліки королівської родини».
Від короля чекають на офіційну реакцію після нових звинувачень у тому, що покійний педофіл Джеффрі Епштейн сприяв сексуальним зв’язкам тодішнього принца Ендрю в королівських резиденціях.
Жертви фінансиста-педофіла заявили, що монарх має взяти на себе відповідальність за «невдачі організації», а також перепросити сім’ю покійної Вірджинії Джуффре, яка звинувачувала Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, пише Daily Mail. Жінка вкоротила собі віку в квітні 2025 року.
Букінгемський палац ніколи не визнавав своєї провини та не перепрошував з приводу взаємин Ендрю з Епштейном. Королівську родину звинувачують у тому, що в заявах щодо скандалу вона обмежилася лише «порожніми словами».
Тепер адвокати другої жінки, яка стверджує, що Епштейн відправив її до Великої Британії для сексуального зв’язку з Ендрю в Роял-Лодж 2010 року, закликали короля Чарльза попросити «справжні вибачення».
«Королівська родина — це ретельно кероване підприємство, тому стверджувати, що вони нічого не знали про діяльність Ендрю, абсурдно. Королеві час зайнятися недоліками своєї організації», — каже одна з постраждалих.
Нагадаємо, торік у жовтні король Чарльз позбавив Ендрю всіх титулів, що залишилися, насамперед титулу принца за народженням, і вигнав того з резиденції Роял-Лодж у Віндзорі, звідки колишній принц виїхав під покровом ночі минулого тижня.
Нагадаємо, норвезька королівська родина також зіткнулася з кризою через зв’язок кронпринцеси Метте-Маріт з Епштейном.