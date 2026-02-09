ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
2 хв

Жертви Епштейна вимагають від короля Чарльза публічних вибачень

Король Чарльз зіткнувся з черговими труднощами, і цього разу це пов’язано з його молодшим братом Ендрю.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз із братом Ендрю

Король Чарльз із братом Ендрю / © Getty Images

Тиск на монарха з вимогою перепросити за скандал з Ендрю посилюється, і жінки, які постраждали від Епштейна, вимагають покласти край «порожнім обіцянкам виправдати недоліки королівської родини».

Від короля чекають на офіційну реакцію після нових звинувачень у тому, що покійний педофіл Джеффрі Епштейн сприяв сексуальним зв’язкам тодішнього принца Ендрю в королівських резиденціях.

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Жертви фінансиста-педофіла заявили, що монарх має взяти на себе відповідальність за «невдачі організації», а також перепросити сім’ю покійної Вірджинії Джуффре, яка звинувачувала Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, пише Daily Mail. Жінка вкоротила собі віку в квітні 2025 року.

Вірджінія Джуффре / © Associated Press

Вірджинія Джуффре / © Associated Press

Букінгемський палац ніколи не визнавав своєї провини та не перепрошував з приводу взаємин Ендрю з Епштейном. Королівську родину звинувачують у тому, що в заявах щодо скандалу вона обмежилася лише «порожніми словами».

Тепер адвокати другої жінки, яка стверджує, що Епштейн відправив її до Великої Британії для сексуального зв’язку з Ендрю в Роял-Лодж 2010 року, закликали короля Чарльза попросити «справжні вибачення».

«Королівська родина — це ретельно кероване підприємство, тому стверджувати, що вони нічого не знали про діяльність Ендрю, абсурдно. Королеві час зайнятися недоліками своєї організації», — каже одна з постраждалих.

Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Ендрю і король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, торік у жовтні король Чарльз позбавив Ендрю всіх титулів, що залишилися, насамперед титулу принца за народженням, і вигнав того з резиденції Роял-Лодж у Віндзорі, звідки колишній принц виїхав під покровом ночі минулого тижня.

Нагадаємо, норвезька королівська родина також зіткнулася з кризою через зв’язок кронпринцеси Метте-Маріт з Епштейном.

Дата публікації
Кількість переглядів
279
