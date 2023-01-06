Згадали у своїй промові про Україну: іспанські король та королева відвідали новорічний військовий парад

6 січня король Іспанії Філіп та його дружина королева Летиція відвідали традиційне святкування Pascua Militar 2023 — це військовий Великдень, також відомий як новорічний військовий парад. Захід проводився у Королівському палаці Мадрида.

Королева Летиція та король Філіп / Фото: Getty Images

Король традиційно очолив урочистість як командувач збройних сил. Він вбрався у військову формі.

Жінки за традицією одягають на захід довгу сукню чи спідницю. Цього року Летиція віддала перевагу сукні винного відтінку від бренду Felipe Varela. Вбрання було приталеним, мало довгі рукави, а прикрашало його мереживо.

Королева Летиція та король Філіп / Фото: Getty Images

Також королева одягла туфлі у колір вбрання, улюблену накидку з обробкою зі штучного хутра (у ній вона була на цьому заході і минулого року), та кілька лаконічних золотих прикрас.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У тронному залі король вручив нагороди 20 комісарам. У своїй промові Його Величність згадав Україну:

"2022 рік назавжди буде відзначений невиправданою, незаконною та жорстокою російською агресією та вторгненням в Україну, які повернули війну на наш континент і серйозно змінили міжнародний порядок і поставили під серйозну загрозу європейську безпеку. Але ця війна не лише не підриває єдність та не викликає розбіжностей всіма нами, хто захищає міжнародне право, свободу, мир, цінує демократію та міжнародний порядок, заснований на правилах, чого вдалося досягти, то це зміцнити нашу згуртованість і виступити єдиним фронтом проти вторгнення в Україну”, — сказав король Філіп.

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