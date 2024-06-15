Згуртувалися навколо короля: Кейт, Вільям, Камілла та інші члени сім'ї зібралися на балконі палацу

Деякі члени сім'ї брали у Trooping the Color активну участь, як, наприклад, принци Вільям та Едвард та принцеса Анна, а інші спостерігали за дійством з балкону Букінгемського палацу.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї спостерігали за церемонією прийняття прапора на параді кінної гвардії теж із балкона. Це був перший вихід принцеси Кейт цього року від моменту, коли вона оголосила, що бореться з раком.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

У фіналі параду члени королівської родини виходять на балкон Букінгемського палацу, щоб подивитися проліт британських ВПС та помахати рукою підданим, які зібралися внизу. Цього року на балконі вже вдруге головував король та його дружина, так були присутні принц Вільям з дружиною Кейт та трьома дітьми, герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард з дочкою леді Луїзою та інші.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

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