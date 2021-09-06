Жадають зустрічі з королевою: Меган і Гаррі збираються з дітьми до Лондона

Принц Гаррі і Меган Маркл подали запит королеві Єлизаветі II і просять про аудієнцію.

Сассекси планують познайомити з монархинею свою дочку Лілібет, яка, нагадаємо, була названа на честь королеви Єлизавети II і є її правнучкою.

Меган і Гаррі / Associated Press

Втім, як пише The Sun високопоставлений персонал палацу шокований таким проханням, особливо після всього того, що Гаррі і Меган розповіли в інтерв'ю Опрі Вінфрі, а також під час інших своїх численних появ на публіці. Поки що жодної відповіді від Її Величності не було, очевидно, їй слід добре все обміркувати. До того ж, навряд чи зустріч можлива в найближчі місяці, оскільки до жовтня Єлизавета II буде перебувати в Балморалі, в Шотландії, де проводить свої традиційні літні канікули. Вчора до Її Величності прибув прем'єр-міністр Борис Джонсон з дружиною Керрі і сином Вілфредом.

Королева Єлизавета II і Борис Джонсон / Associated Press

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Також раніше повідомлялося, що королева Єлизавета II доручила своїм юристам як слід підготуватися до можливих нових витівок Сассекських в майбутньому, щоб бути наготові і тримати руку на пульсі. Все це, а ще мемуари, які пише принц Гаррі ставить під сумнів той факт, що зустріч з королевою взагалі можлива. Хоча Меган і Гаррі можуть бути наполегливими, раніше вже ходили чутки, що вони хочуть хрестити свою доньку Лілібет Діану у Віндзорі, там же, де був хрещений їхній син Арчі, і неодмінно в присутності королеви.

Британська королівська сім'я / Associated Press

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Поцілунки Меган і Гаррі (7 фото)

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