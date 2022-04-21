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"Жахлива кількість мертвих дитячих мрій зростає": Олена Зеленська показала маленьких українців

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"Жахлива кількість мертвих дитячих мрій зростає": Олена Зеленська показала маленьких українців

Олена Зеленська / Getty Images

Перша леді України звернулася до англомовної аудиторії.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram відео з дітьми. Вона звернулася до світової аудиторії з проханням закрити небо, щоб врятувати від смерті наших дітей, мрії яких зруйнувала війна і яких щодня вбиває Росія.

"Це міг би бути фільм про дитячі мрії. Про те, ким хочуть стати маленькі українці та до чого прагнуть. Але війна все перекреслила. Росія щодня вбиває наших дітей. Ми не пробачимо Росії жодної втраченої дитини і втрачених мрій. Ми, як і всі ці дні війни, просимо світ закрити небо над нашими живими дітьми, щоб на них не впали російські бомби. А тим часом жахлива кількість мертвих дитячих мрій зростає..." – написала Зеленська.

Зеленська показала 15-річну дівчинку, яка втратила ногу після ворожого обстрілу

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