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Жаку та Габріеллі виповнилося по 8 років: княгиня Шарлін поділилася зворушливим відео своїх дітей

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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741
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Жаку та Габріеллі виповнилося по 8 років: княгиня Шарлін поділилася зворушливим відео своїх дітей

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Associated Press

10 грудня діти княгині Шарлін та князя Альбера II відсвяткували свій 8-й день народження.

Принцеса Монако поділилася у своєму акаунті в Instagram милим роликом, у якому зібрала різні фотографії своїх дітей – принца Жака та принцеси Габріелли з різних заходів. А у підписі до ролика написала:

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Getty Images

"З Днем Народження, моя любов!".

На знімках видно, як близнюки щось випікають, відвідують музеї, святкують Геловін, беруть участь у королівських заходах, зокрема, і присутні на нещодавньому Національному святі Монако.

Весь минулий рік у зв'язку з лікуванням за кордоном Шарлін рідко бачила своїх дітей, зате тепер надолужує втрачений час.

Відомо, що з нагоди дня народження пізніше того ж дня відбулася вечірка, темою якої стали мультиплікаційні герої.

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