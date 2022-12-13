Жаку та Габріеллі виповнилося по 8 років: княгиня Шарлін поділилася зворушливим відео своїх дітей

10 грудня діти княгині Шарлін та князя Альбера II відсвяткували свій 8-й день народження.
Принцеса Монако поділилася у своєму акаунті в Instagram милим роликом, у якому зібрала різні фотографії своїх дітей – принца Жака та принцеси Габріелли з різних заходів. А у підписі до ролика написала:
"З Днем Народження, моя любов!".
На знімках видно, як близнюки щось випікають, відвідують музеї, святкують Геловін, беруть участь у королівських заходах, зокрема, і присутні на нещодавньому Національному святі Монако.
Весь минулий рік у зв'язку з лікуванням за кордоном Шарлін рідко бачила своїх дітей, зате тепер надолужує втрачений час.
Відомо, що з нагоди дня народження пізніше того ж дня відбулася вечірка, темою якої стали мультиплікаційні герої.
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