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Жаку та Габріеллі виповнилося по 9 років: княжий палац Монако опублікував нове фото спадкоємців

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Жаку та Габріеллі виповнилося по 9 років: княжий палац Монако опублікував нове фото спадкоємців

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

Палац Монако представив нове фото принца Жака та принцеси Габріелли на честь їхнього дев'ятого дня народження.

10 грудня діти князя Альбера II та княгині Шарлін святкували день народження. Сім'я відсвяткувала цю подію, поділившись новим портретом близнюків.

"З днем ​​народження, принце Жаку і принцеса Габріелло", — йшлося в підписі до поста.

Фотографію було зроблено минулого місяця під час спільного виходу сім'ї в рамках святкування Національного дня Монако. Жак був у формі, а його сестра одяглася у схоже вбрання, як її мама, але тільки синього кольору і вперше була у туфлях на підборах.

Жак і Габріелла стоять обіймаючи одне одного і позують фотографу.

Зазначимо, цього року сім'я Монако ще не представила свою різдвяну листівку, як це зробили принц і принцеса Уельські, а також королева Камілла і король Чарльз.

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