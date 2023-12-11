Жаку та Габріеллі виповнилося по 9 років: княжий палац Монако опублікував нове фото спадкоємців

10 грудня діти князя Альбера II та княгині Шарлін святкували день народження. Сім'я відсвяткувала цю подію, поділившись новим портретом близнюків.

"З днем ​​народження, принце Жаку і принцеса Габріелло", — йшлося в підписі до поста.

Фотографію було зроблено минулого місяця під час спільного виходу сім'ї в рамках святкування Національного дня Монако. Жак був у формі, а його сестра одяглася у схоже вбрання, як її мама, але тільки синього кольору і вперше була у туфлях на підборах.

Жак і Габріелла стоять обіймаючи одне одного і позують фотографу.

Зазначимо, цього року сім'я Монако ще не представила свою різдвяну листівку, як це зробили принц і принцеса Уельські, а також королева Камілла і король Чарльз.

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