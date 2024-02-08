Жартував і говорив про Кейт і Чарльза: принц Вільям вимовив зворушливу промову на благодійному вечорі

Принц Вільям учора повернувся до виконання своїх королівських обов'язків і відвідав благодійну галавечерю London Air Ambulance у The OWO у центрі Лондона.

Провівши вранці церемонію вступу на посаду у Віндзорському замку, принц Уельський попрямував до Лондона на благодійну галавечерю лондонської повітряної швидкої допомоги. Після прибуття Вільям швидко відповів на запитання про громадську підтримку в останні тижні: "Ми дуже цінуємо добрі слова кожного. Дякую".

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Захід, що проходив у готелі в центрі Лондона, мав на меті зібрати кошти для лондонської служби швидкої допомоги, яку принц Вільям підтримує вже близько чотирьох років, пише People.

Принц Уельський розпочав вечір із зустрічі з членами знімальної групи, колишніми пацієнтами та прихильниками благодійної організації. Одним із гостей заходу був Том Круз. Разом із Вільямом вони постали перед камерами фотографів. Обидва були одягнені у смокінги та чорні краватки-метелики.

Fancy seeing you here, @TomCruise ! pic.twitter.com/JGYspIz2Eo — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 7, 2024

Принц Вільям раніше зустрічався з актором кілька разів, востаннє на лондонській прем'єрі фільму "Найкращий стрілець: Маверік" у травні 2022 року разом із принцесою Кейт. 61-річний Круз також був присутнім на похороні матері Вільяма, принцеси Діани, 1997 року.

На заході принц Вільям виступив із промовою:

"Доброго вечора всім. Дякую всім, що були тут сьогодні ввечері. І дякую всім тим, чия важка робота зробила цей вечір можливим. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб також подякувати вам за добрі слова підтримки Кетрін і мого батька, особливо в останні дні. Це дуже багато означає для всіх нас".

У своїй промові Вільям пожартував: "Справедливо сказати, що останні кілька тижнів мали скоріше "медичну" спрямованість. Тому я подумав, що приїду на санітарну авіацію, щоб втікти від цього!".

Принц Уельський згадав у промові і свого друга Тома Круза.

Celebrating heroes of the @LDNairamb. Їхні швидкі, експертизи і беззастережні dedication makes city safer pic.twitter.com/X0rZ9XPR26 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 7, 2024

"Я також маю скористатися цією можливістю, щоб згадати мого — нашого — колегу-пілота Тома Круза. Том, величезне дякую за підтримку нас сьогодні ввечері", — сказав Вільям.

Том Круз та принц Вільям / Фото: Getty Images

Як колишній пілот санітарної авіації в Східній Англії, принц Вільям з ентузіазмом підтримує служби екстреної допомоги. Він був покровителем лондонської служби швидкої медичної допомоги протягом чотирьох років і піднявся у повітря на одному з гелікоптерів організації, щоб відзначити 30-річчя служби.

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