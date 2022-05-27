Жест підтримки від королівської родини: принц Чарльз зустрівся з українцями в Румунії

Жест підтримки від королівської родини: принц Чарльз зустрівся з українцями в Румунії

Британська королівська родина дуже підтримує Україну та всіляко нам допомагає. Принц Уельський Чарльз особисто прибув до Румунії, щоб зустрітися з українськими біженцями.

Принц Чарльз і принцеса Маргарет, хранителька румунської корони, зустрілися з біженцями з України, яким дала тимчасовий притулок дружня Румунія і привезли подарунки людям.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Разом із Маргарет Чарльз поспілкувався зі співробітниками під час візиту до центру для біженців. Принцеса була одягнена у символічний білий топ у синьо-жовту смужку та класичний синій штанний костюм.

Принц Чарльз та принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Принц Чарльз та принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Також британський принц поспілкувався із Раєдом Арафатом, головою Департаменту з надзвичайних ситуацій Румунії. І зустрівся президентом Румунії Клаусом Іоаннісом в президентському палацы Котрочень у Бухаресті.

Принц Чарльз та президент Румунії Клаус Іоанніс / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали докладніше про те, як королівська родина Великої Британії та особисто королева Єлизавета ІІ допомагають Україні під час вторгнення Путіна.

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Чарльз / Фото: Associated Press

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