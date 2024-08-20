Жест принца Гаррі на адресу перекладачки міг викликати гнів Меган Маркл: як відреагувала герцогиня

Принц Гаррі дозволив собі розслабитися під час одного з заходів їхнього туру Колумбією і не помітив, як поклав свою руку на спинку стільця дівчини-перекладачки, яка супроводжувала Сассекських у цій поїздці.

Сидячи між герцогинею Меган і перекладачем пари з англійської на іспанську, Гаррі відчув себе досить розслабленим, щоб покласти руку на спинку крісла перекладачки, а королівські шанувальники, безперечно, знайшли масу приводів для жартів з цього приводу.

Меган і Гаррі в Колумбії / Фото: Associated Press

Після того, як відео було опубліковано в Інтернеті, шанувальники королівської родини пожартували, що герцог ризикує отримати догану від своєї дружини, яка сиділа по інший бік від нього в цей момент, пише Daily Mail.

Тим часом Меган Маркл, здавалося, не збентежилася неформальним жестом чоловіка, оскільки вона продовжувала зосереджено дивитися виступ, розмовляла з віце-президенткою Франсією Маркес і роздивлялася костюми, перш ніж потиснути руки танцюристам наприкінці виступу.

Меган Маркл, принц Гаррі та їхня перекладачка в Колумбії / Фото: Getty Images

Цього дня ми бачили на Меган максісукню від колумбійської дизайнерки Джоанни Ортіс, яку, до речі, критикувала ексстилістка королеви Камілли.

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