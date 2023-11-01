"Жили-були, живуть і будуть": військовослужбовці створили проєкт для відродження українських казок

Метою проєкту є відродження українських казок і збір коштів на зимові потреби захисників.

У столичному ресторані BARVY 8 листопада відбудеться презентація проєкту "Жили-були, живуть і будуть" артдуету "Vony Razom" – військовослужбовців, митців Ірини iSky та Павла Зайченко. Мета заходу – відродити українськи казки й зібрати гроші на зимові потреби армії.

Автори проєкту "Жили-були, живуть і будуть" – творча родина Павло та Ірина – створили 10 жіночих і чоловічих образів з українських казок. Творчій парі вдалося поєднати автентичний і сучасний український одяг та військову атрибутику, що нагадує – війна з Росією триває. Проєкт не лише підкреслює збереження української народної спадщини, а й протистоїть наративу російської пропаганди щодо "відсутності народної творчості" загалом.

"Казки – це сокровенні моменти батьків і дітей. Це моменти, які врізаються в памʼять і викликають лише теплі спогади. Читаючи казки, батьки закладають найважливіші життєві цінності. Цим проєктом ми хочемо показати, що українські казки несуть із собою фундамент для майбутніх свідомих українців, які знатимуть цінність собі, своєму народові та матимуть гарний естетичний смак без шароварщини", – сказала Ірина iSky.

Втілили образи персонажів відомі українці, військові медики та волонтери, серед яких співзасновниці руху Veteranka – Катерина Приймак та Юлія Кіріллова, актор і волонтер Олексій Суровцев, телеведучий Анатолій Бондаренко та інші.

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