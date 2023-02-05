Жінка, яка позбавила цноти принца Гаррі, несподівано розповіла подробиці про ту ніч

Жінка, яка стверджує, що позбавила принца Гаррі цноти, коли він був підлітком, каже, що того вечора вони були в пабі і перебрали зі спиртним. Їй було 19, не така вже й доросла, як описував її у своїй книжці Гаррі.

Видання Mirror опублікувало фотографії 40-річної Саші Волпол, яка розповіла кільком виданням цю тріумфальну історію. Їх з Гаррі побачення та перший секс принца трапився, коли йому було 16, а їй 19 років, спекотного липня 2001 року.

Жінка стверджує, що займалася сексом з Гаррі в полі після того, як вони добряче напилися і вийшли з паба, щоб покурити і потім втекти від охоронців Гаррі.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Також читайте Між ними щось не так: охоронець принцеси Діани прокоментував шлюб Меган та Гаррі

Саша докладніше розповіла, що того вечора вони пили багато текіли, бейлісу та самбуки. Дівчина почувалася пригніченою, бо напередодні її покинув хлопець, а Гаррі хотів підбадьорити подругу.

Щоб вони могли втекти з паба Гаррі, довелося сховатися в телефонній будці від своєї охорони, яка шукала його після того, як він втік покурити. Вони прокралися через автостоянку, перш ніж перелізти через паркан і опинитись у полі за пабом. Секс тривав не більше п'яти хвилин, і це був перший досвід принца. Але жінка стверджує, що він тримався дуже впевнено. А вона не знала про те, що він незайманий. Пізніше вони вирішили кожен окремо повернутися до пабу, щоб охорона нічого не запідозрила. Вони були відсутні близько 15 хвилин, але Гаррі вже шукали.

Читайте також: