Жінка з мечем: Пенні Мордаунт продає свою сукню з коронації короля Чарльза III

Жінка розповіла, продає свою культову сукню для коронації, бо вона стала настільки впізнаваною, що вона відчуває, що не зможе носити її знову. Лідерка Палати громад планує виручені із продажу сукні гроші використовувати для фінансування проєктів у своєму окрузі Північний Портсмут.

Пенні Мордаунта на коронації Чарльза III / Фото: Associated Press

50-річна Пенні розповіла журналу The Sunday Times's Style: "Я ніколи не зможу носити це знову – якщо тільки я не піду на маскарадну вечірку в ролі самої себе! Мене це вразило… це така культова сукня, що її слід продати і робити ще що-небудь хороше", пише express.

Пенні Мордаунта на коронації Чарльза III / Фото: Associated Press

Бірюзова сукня з накидкою вартістю 1200 фунтів була пошита в ательє Safiyaa, на голові у Пенні був капелюх до тону з такою ж вишивкою від Джейн Тейлор.

Пенні Мордаунт / Фото: Getty Images

На церемонії коронації короля Чарльза III та королеви Камілли пані Мордаунт була першою жінкою, яка несла Державний меч 17 століття.

Пенні Мордаунта на коронації Чарльза III / Фото: Associated Press

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