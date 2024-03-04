Жінка з мечем: Пенні Мордаунт продає свою сукню з коронації короля Чарльза III

Лорд-президент Ради та лідерка Палати громад Пенні Мордаунт пояснила, навіщо робить це.
Жінка розповіла, продає свою культову сукню для коронації, бо вона стала настільки впізнаваною, що вона відчуває, що не зможе носити її знову. Лідерка Палати громад планує виручені із продажу сукні гроші використовувати для фінансування проєктів у своєму окрузі Північний Портсмут.
50-річна Пенні розповіла журналу The Sunday Times's Style: "Я ніколи не зможу носити це знову – якщо тільки я не піду на маскарадну вечірку в ролі самої себе! Мене це вразило… це така культова сукня, що її слід продати і робити ще що-небудь хороше", пише express.
Бірюзова сукня з накидкою вартістю 1200 фунтів була пошита в ательє Safiyaa, на голові у Пенні був капелюх до тону з такою ж вишивкою від Джейн Тейлор.
На церемонії коронації короля Чарльза III та королеви Камілли пані Мордаунт була першою жінкою, яка несла Державний меч 17 століття.
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