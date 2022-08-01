Жінки, горілка, Ленін та ікра: європейці сміються з відео, що запрошує емігрувати до Росії

Російські пропагандисти розвеселили весь світ новим шедевром. Вони створили ролик, у якому закликають емігрувати до Росії, що, як ви знаєте, вже смішно.

Населення Росії стрімко скорочується, а очікувана тривалість життя там є однією з найнижчих у світі – 2013 року вона становила 65,1 року. Щоб якось врятувати ситуацію, росіяни вирішили залучати до країни мігрантів. Для цього вони зняли відео, в якому озвучили та показали звичний набір штампів і стереотипів, чим викликали неймовірну кількість мемів та іронічних коментарів.

У ролику демонструють статую Леніна, вихваляються красивими жінками, багатою культурою, дешевою енергією, культурою без скасування та економікою, яка може витримати санкції, дешевим таксі і доправленням продуктів і, звичайно ж, балетом та ікрою.

І кліп закінчується своєчасним нагадуванням європейцям: "Не відкладайте... зима близько".

Daily Mail зібрали кілька особливо кумедних реакцій користувачів:

Гарні жінки? Невже немає гарних чоловіків?

Жодної культури скасування, тільки ГУЛАГ.

Під новиною читачі продовжують вправлятися в дотепності:

Гаразд.. починаємо збиратися..!

Забули згадати, що російські жінки люблять багато західної валюти.

Сподіватимемося, що рекламу побачать економічні мігранти.

Ви бачили кадри з підписом «красиві жінки», це викликає занепокоєння.

Також жодних демонстрацій, поліцейські, які б'ють і забирають вас. Кишенькові суди, де вас тримають із політичних мотивів. І загадкові смерті безлічі неугодних Путіну олігархів. Приїжджайте до Росії, насолоджуйтесь новачком!

Нехай забирають усіх іммігрантів.

Вас закенселять, якщо висловлюватиметеся проти Путіна та його бандитського уряду.

За якістю відео добре видно, що санкції працюють!

Не забудьте згадати війну... якщо ви це зробите, ви отримаєте право на безкоштовне харчування та проживання протягом 15 років! ... ГУЛАГ Росії є обов'язковим для мисливців за дешевою електрикою!!!

Відмінно, нам просто треба сказати нашим нелегальним іммігрантам, що вони приїхали не в ту країну, натомість спробуйте Росію.

Немає культури відміни?!? Вас садять до в'язниці за те, що ви кажете щось, з чим вони не згодні! Звучить як найекстремальніша форма скасування культури для мене.

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