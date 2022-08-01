Жінки, горілка, Ленін та ікра: європейці сміються з відео, що запрошує емігрувати до Росії

Російські пропагандисти розвеселили весь світ новим шедевром. Вони створили ролик, у якому закликають емігрувати до Росії, що, як ви знаєте, вже смішно.
Населення Росії стрімко скорочується, а очікувана тривалість життя там є однією з найнижчих у світі – 2013 року вона становила 65,1 року. Щоб якось врятувати ситуацію, росіяни вирішили залучати до країни мігрантів. Для цього вони зняли відео, в якому озвучили та показали звичний набір штампів і стереотипів, чим викликали неймовірну кількість мемів та іронічних коментарів.
У ролику демонструють статую Леніна, вихваляються красивими жінками, багатою культурою, дешевою енергією, культурою без скасування та економікою, яка може витримати санкції, дешевим таксі і доправленням продуктів і, звичайно ж, балетом та ікрою.
І кліп закінчується своєчасним нагадуванням європейцям: "Не відкладайте... зима близько".
Daily Mail зібрали кілька особливо кумедних реакцій користувачів:
- Гарні жінки? Невже немає гарних чоловіків?
- Жодної культури скасування, тільки ГУЛАГ.
Під новиною читачі продовжують вправлятися в дотепності:
- Гаразд.. починаємо збиратися..!
- Забули згадати, що російські жінки люблять багато західної валюти.
- Сподіватимемося, що рекламу побачать економічні мігранти.
- Ви бачили кадри з підписом «красиві жінки», це викликає занепокоєння.
- Також жодних демонстрацій, поліцейські, які б'ють і забирають вас. Кишенькові суди, де вас тримають із політичних мотивів. І загадкові смерті безлічі неугодних Путіну олігархів. Приїжджайте до Росії, насолоджуйтесь новачком!
- Нехай забирають усіх іммігрантів.
- Вас закенселять, якщо висловлюватиметеся проти Путіна та його бандитського уряду.
- За якістю відео добре видно, що санкції працюють!
- Не забудьте згадати війну... якщо ви це зробите, ви отримаєте право на безкоштовне харчування та проживання протягом 15 років! ... ГУЛАГ Росії є обов'язковим для мисливців за дешевою електрикою!!!
- Відмінно, нам просто треба сказати нашим нелегальним іммігрантам, що вони приїхали не в ту країну, натомість спробуйте Росію.
- Немає культури відміни?!? Вас садять до в'язниці за те, що ви кажете щось, з чим вони не згодні! Звучить як найекстремальніша форма скасування культури для мене.
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