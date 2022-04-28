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Житло, документи, фінансова підтримка: Катерина Кухар поділилася корисними порадами для українських переселенців у Норвегії

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Житло, документи, фінансова підтримка: Катерина Кухар поділилася корисними порадами для українських переселенців у Норвегії

Instagram Катерини Кухар

Прима-балерина розповіла, що потрібно знати українцям, які хочуть отримати тимчасовий захист у Норвегії.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram допис з порадами для тих, хто планує отримати статусу тимчасового колективного захисту у Норвегії. Цією інформацією з балериною поділилася її колега, яка виїхала з країни у першу хвилю евакуації.

"Скажу одразу, якщо у вас немає жодної допомоги в Норвегії, якщо ви все починаєте з нуля без друзів і рідних, які тут вже влаштувалися, вам спочатку буде складно.

У той же час норвежці дають комфортну можливість адаптуватися до їх умов і можливість розвиватися та працювати у їхній країні.

Для українців вони мають 6-місячну програму, яка передбачає на перший час житло, допомогу та розвиток (за потреби програму можна продовжити).

Також до вас приставлений куратор, який з вами на зв'язку і допомагає пристосуватися, але в більшості випадків він говорить норвезькою. А тепер усе по черзі.

Посібник статусу тимчасового колективного захисту

У Норвегії щомісячна допомога у перекладі з норвезької крони на дорослу людину приблизно 1800 євро, але програму з часом можуть коригувати.

Хочу звернути увагу - це не та сума з якою ви почуватиметеся вільно. Ціни в Норвегії не просто високі, а дуже високі, але для задоволення потреб першої необхідності її може бути достатньо. Враховуйте і те, що в Осло все ще дорожче, ніж у передмісті.
Тим, кому ще не виповнилося 25 років, сума надається набагато менше. Допомога нараховується після оформлення документів".

Далі інформація на фото.

© Instagram Катерини Кухар
Instagram Катерини Кухар
© Instagram Катерини Кухар
Instagram Катерини Кухар
© Instagram Катерини Кухар
Instagram Катерини Кухар
© Instagram Катерини Кухар
Instagram Катерини Кухар
© Instagram Катерини Кухар
Instagram Катерини Кухар
© Instagram Катерини Кухар
Instagram Катерини Кухар
© Instagram Катерини Кухар
Instagram Катерини Кухар
© Instagram Катерини Кухар
Instagram Катерини Кухар

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