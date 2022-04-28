Житло, документи, фінансова підтримка: Катерина Кухар поділилася корисними порадами для українських переселенців у Норвегії

Прима-балерина розповіла, що потрібно знати українцям, які хочуть отримати тимчасовий захист у Норвегії.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram допис з порадами для тих, хто планує отримати статусу тимчасового колективного захисту у Норвегії. Цією інформацією з балериною поділилася її колега, яка виїхала з країни у першу хвилю евакуації.

"Скажу одразу, якщо у вас немає жодної допомоги в Норвегії, якщо ви все починаєте з нуля без друзів і рідних, які тут вже влаштувалися, вам спочатку буде складно.

У той же час норвежці дають комфортну можливість адаптуватися до їх умов і можливість розвиватися та працювати у їхній країні.

Для українців вони мають 6-місячну програму, яка передбачає на перший час житло, допомогу та розвиток (за потреби програму можна продовжити).

Також до вас приставлений куратор, який з вами на зв'язку і допомагає пристосуватися, але в більшості випадків він говорить норвезькою. А тепер усе по черзі.

Посібник статусу тимчасового колективного захисту

У Норвегії щомісячна допомога у перекладі з норвезької крони на дорослу людину приблизно 1800 євро, але програму з часом можуть коригувати.

Хочу звернути увагу - це не та сума з якою ви почуватиметеся вільно. Ціни в Норвегії не просто високі, а дуже високі, але для задоволення потреб першої необхідності її може бути достатньо. Враховуйте і те, що в Осло все ще дорожче, ніж у передмісті.

Тим, кому ще не виповнилося 25 років, сума надається набагато менше. Допомога нараховується після оформлення документів".

Далі інформація на фото.

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

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