Житло, проїзд та Інтернет: Катерина Кухар поділилася інформацією для українців, які хочуть отримати тимчасовий захист у Франції

Прима-балерина розповіла, що потрібно знати українцям, які хочуть отримати тимчасовий захист у Франції.
Катерина Кухар опублікувала в Instagram свою архівну світлину у балетній пачці.
Вона також поділилася цікавою інформацією для тих, хто хоче оформити тимчасовий захист у Франції.
Вона порівняла дві історії знайомих українців, які отримали статус захисту у Франції. Один із них проживає у Парижі, а інший – у місті біля Монако. ⠀
"Із важливого це те, що не всі французи говорять англійською, вони щиро хочуть допомогти, але повною мірою заважає мовний бар’єр.
Звичайно, якщо у вас немає знайомих або родичів, де б ви могли зупинитись на перший час, вам допоможуть чати.
Найефективнішою є група у фейбуці — "Українці у Франції. Ідеї без кордонів". Пишете на головну ваш запит і протягом години вам прилетить в коментарях відповідь щодо ночівлі, центрів оформлення документів і.т.д. Також там багато корисної інформації.
Українське громадянство передбачає вільний в'їзд до країн ЄС та безперешкодне 90-денне перебування на території.
Для отримання статусу біженця треба звернутися до префектури для оформлення документів.
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Алгоритм дій:
Потрібно звернутись до найближчої префектури за місцем проживання і подати документи на реєстрацію.
На початку були величезні черги, зараз оформитись можна за 1 день.
Зручно обладнана організація черг, що допомагає не заплутатись.
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Щодо документів:
- Закордонний паспорт (перевіряються позначки про перетин кордону як підтвердження вашого перебування в Україні на момент початку війни, 24 лютого);
- 4 фото (у префектурах є фотобудки, але важливо мати із собою центи (10, 20, 50), тому що розрахунок буде саме ними, також за необхідності можна зробити ксерокс).
- Документи дитини (закордонний паспорт або ID карта)
- Підтвердження проживання у Франції (attestation d'hébérgement signée). Цю заяву підписує сторона, яка вас приймає.
Якщо у вас немає "приймальної сторони", то держава має запропонувати вам варіанти проживання. Принаймні в реальних історіях реальних людей говорять про пристойні умови: апартаменти з кухнею (іноді трапляється без) чи формату готельних номерів".
Продовження читайте на фото.
Нагадаємо, раніше Кухар розповіла, що потрібно знати українцям, які хочуть отримати тимчасовий захист у Швеції.
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