Житло, виплати, робота: Катерина Кухар поділилася корисною інформацією для українських переселенців у Швеції

Прима-балерина розповіла, що потрібно знати українцям, які хочуть отримати тимчасовий захист у Швеції.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram допис з корисною інформацією для українців, які планують перечекати війну у Швеції. Це досвід її знайомих, які там зараз проживають. Балерина зазначила, що ситуація з часом може змінитися через корекції самої країни.

Документи⠀

Коли ви прибуваєте до Швеції, на вокзалі вас зустрічають волонтери, які перевіряють документи для реєстрації (записують паспортні дані та телефони).

Зверніть увагу, що волонтери повинні мати при собі спеціальні документи та форму, що дозволяє їм вести подібну діяльність, задля вашої безпеки. В першу чергу після реєстрації вони допомагають у питаннях розселення (відправляють у спеціальні табори) і підказують як правильно подати документи в міграційну службу. Якщо станеться якась непередбачена ситуація і вас не зустрінуть волонтери, адреса за якою потрібно подавати документи в Стокгольмі: Migrationsverkets Järnvägsgatan 14, 172 35 Sundbyberg.

Також, рекомендують для інформаційної підтримки переглядати групи у фейбуці: "Українці у Швеції", "Nordic Ukraine Forum", "Допомога біженцям".

Алгоритм⠀

Проблеми з чергами, що були при першій хвилі вже вирішено, систему вдосконалено. Ви маєте можливість завчасно зареєструватися через сайт Migrationsverkets та вже в офлайн черзі чекати на своє запрошення. Оформлення документів у міграційній службі займає від 2 тижнів до 1,5 місяців. У цьому питанні, як кому вже пощастить. Поки ви чекаєте на свої документи, ні на яку допомогу можна не розраховувати. Тимчасовий притулок видають на один рік, з правом продовження ще на два.

У цей час ви маєте право на роботу, у Швеції більшість людей працюють, щоб була можливість оплатити собі житло.

Продовження на знімках:

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Раніше Кухар поділилася інформацією для тих, хто хоче отримати тимчасовий захист у Норвегії.

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