"Життя на межі": у Києві покажуть фільм про російсько-українську війну

У стрічці розповідається про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції Гідності до повномасштабної війни Росії проти України.

У столичному кінотеатрі "Жовтень" 20 грудня відбудеться українська прем’єра документального фільму "Життя на межі". Режисер стрічки Павло Пелешок та продюсер Юрко Іванишин – українські ветерани. Їхній попередній фільм "Зима у вогні" було номіновано на "Оскар" як "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Фільм "Життя на межі"

Фільм "Життя на межі" розповідає про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції Гідності до повномасштабної війни Росії проти України. Це перший і єдиний фільм, який охоплює весь період російсько-української війни – від 2014 року до сьогоднішніх днів.

Фільм "Життя на межі"

Павло Пелешок та Юрко Іванишин, які були на війні з 2014 року, боронячи Україну від російської агресії, продовжували знімати свою реальність, таку далеку для іншого світу.

Для створення стрічки автори опрацювали 640 годин архівних матеріалів. З уламків спогадів та власного кіноархіву ветерани Павло та Юрко зібрали мозаїку причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна – від кінця 2013 року до сьогодні.

Фільм "Життя на межі"

Фільм "Життя на межі"

Фільм "Життя на межі"

Світова прем’єра документалки відбулася вчора, 15 грудня, у Берліні у кінотеатрі Delphi Filmpalast am Zoo.

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