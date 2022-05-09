Життя на паузі: що це і в чому небезпека такого стану

Про "життя на паузі", яке відчувають наразі дуже багато українців, психологи говорять дуже багато.
Психологиня Марина Іванова розповіла про те, в чому небезпека такого стану, і що робити людям, які не знають, як жити далі.
"Я відчуваю, наче моє життя на паузі" - цей запит я чую дуже часто на консультаціях. Люди наче зависли, старого життя вже нема, нове ще незрозуміло як будувати, сил немає, невизначеність дратує і лякає. Здавалося, ще трохи і все скінчиться, але ось вже третій місяць війни і чекати стає дедалі складніше.
Небезпека такого собі "відкладеного життя" на "після перемоги" в тому, що зазвичай ми маємо якісь ресурси - матеріальні, грошові, психічні, ресурси здоров'я, тощо і добре розуміємо їх вичерпність, тому піклуємось про іх поповнення. А ось в такому замороженому стані ми лише витрачаємо свої ресурси і чекаємо, що ось все повернеться до звичного стану і ми все відновимо. Але ніхто не знає, коли війна скінчиться. І може так статись, що скінчиться вона пізніше, ніж наші ресурси.
Треба поступово виходити з стану очікування і рухатись в сторону відновлення своїх опор. Почати я дуже рекомендую з піклування про себе - про своє фізичне здоров'я і про ментальне.
Запитайте себе:
Як ви спите?
Чи регулярно і достатньо їсте?
Чи вживаєте достатньо води?
Який ваш рівень фізичної активності протягом дня?
Лише людина з достатнім рівнем забезпечення базових потреб може знайти в собі сили рухатись вперед!
Щодо ментального здоров'я, краще не використовувати своїх близьких для зливання тревоги, страху, відчаю та інших емоцій. У всіх зараз непростий період, тому краще звертатись до спеціалістів - вони зможуть стати контейнером для вашого стану та залишитись стабільними, бо мають достатню підтримку.
Тому не соромтеся дбати про себе на всіх рівнях! Звертайтеся по допомогу і починайте жити своє нове життя вже зараз!
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