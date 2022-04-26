Життя переможе: у зруйнованих Гостомелі та Бучі зацвіли магнолії

Життя переможе: у зруйнованих Гостомелі та Бучі зацвіли магнолії

Життя переможе смерть, а світло переможе пітьму.

У Гостомелі серед зруйнованих будинків зацвіла магнолія. Знімок опублікували у телеграм-каналі "Реальний Київ". Після всіх жахів війни, які пережило це селище у Бучанському районі, Київській області, такі кадри дають надію та віру в те, що життя повернеться і сюди.

У Бучі, яка дуже постраждала від російських орків, теж відроджується життя і цвітуть магнолії. Знімками з нами поділилися місцеві мешканці.

Магнолії в Бучі

Магнолії в Бучі

Магнолії в Бучі

Раніше ми показували, як мешканці столиці ділилися у соцмережах гарними кадрами квітучих у місті магнолій.

А вчора з'явилися фото з парку Кіото, де зацвіли сакури. Парк Кіото розташований у Лісовому масиві Деснянського району Києва та був закладений 1972 року після встановлення побратимських відносин між Києвом та японським містом Кіото.

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