Життя у невизначеності: що з цим робити в умовах війни

Ми завжди важко переносимо невизначеність. Особливо якщо вона пов'язана із небезпекою. Що робити і як із цим в умовах війни?
Телеграм-канал "Психологічна допомога" ділиться новими порадами.
У стані невизначеності мозок починає працювати в режимі стресу і стає тяжко ухвалювати рішення. Незважаючи на те, що невизначеність зараз є частиною нашого життя, деякі речі зробити можна і варто.
- Скоротіть горизонт планування. Ми звикли мати плани на тривалий період, і це справді хороша стратегія в умовах стабільності. У разі невизначеності слід планувати свої дії на більш короткі проміжки – що робити протягом дня, які плани на наступні кілька годин.
- Створіть альтернативу. Придумайте кілька варіантів навіть для короткострокових планів за принципом "якщо... то...".
- Знайдіть джерела корисної інформації. Не слід намагатися дізнатися всю інформацію, охопити всі джерела. Виберіть кілька, яким ви довіряєте, та зосередьтеся на них.
- Обговорюйте рішення. Навіть за умов планування на кілька годин важливо, щоб усі рішення промовлялися та зважувалися усі "за" та "проти". Знаходьте хоча б кілька хвилин перед плануванням.
- Дотримуйтесь рутини. Щоденні звичайні процедури, які допоможуть утримати почуття стабільності. Збирання, приготування їжі, догляд за собою.
- Будьте активними. Виберіть щось, що може бути корисним і що ви можете зробити. Найкраща активність – це та, яку ви самі обрали та робите. У цей час мозок може зосередитися на чомусь одному, і таким чином тримається в тонусі.
- Спіть за будь-якої можливості. Коли здається, що заснути ви не зможете – навіть кілька хвилин із заплющеними очима допоможуть вам відновитися та стабілізуватися.
- Не карайте себе за помилки. У разі невизначеності критерії правильності рішень розмиті. Почуття провини та самозвинувачення не допоможуть ухвалити найкращі рішення, а заблокують мислення. Скажіть собі таке: "Я зробив(ла) найкраще рішення, на яке був(а) здатний(на) в тих умовах".
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