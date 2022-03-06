Життя у невизначеності: що з цим робити в умовах війни

Життя у невизначеності: що з цим робити в умовах війни

Ми завжди важко переносимо невизначеність. Особливо якщо вона пов'язана із небезпекою. Що робити і як із цим в умовах війни?

Телеграм-канал "Психологічна допомога" ділиться новими порадами.

У стані невизначеності мозок починає працювати в режимі стресу і стає тяжко ухвалювати рішення. Незважаючи на те, що невизначеність зараз є частиною нашого життя, деякі речі зробити можна і варто.

Скоротіть горизонт планування. Ми звикли мати плани на тривалий період, і це справді хороша стратегія в умовах стабільності. У разі невизначеності слід планувати свої дії на більш короткі проміжки – що робити протягом дня, які плани на наступні кілька годин.

Створіть альтернативу. Придумайте кілька варіантів навіть для короткострокових планів за принципом "якщо... то...".

Знайдіть джерела корисної інформації. Не слід намагатися дізнатися всю інформацію, охопити всі джерела. Виберіть кілька, яким ви довіряєте, та зосередьтеся на них.

Обговорюйте рішення. Навіть за умов планування на кілька годин важливо, щоб усі рішення промовлялися та зважувалися усі "за" та "проти". Знаходьте хоча б кілька хвилин перед плануванням.

Дотримуйтесь рутини. Щоденні звичайні процедури, які допоможуть утримати почуття стабільності. Збирання, приготування їжі, догляд за собою.

Будьте активними. Виберіть щось, що може бути корисним і що ви можете зробити. Найкраща активність – це та, яку ви самі обрали та робите. У цей час мозок може зосередитися на чомусь одному, і таким чином тримається в тонусі.

Спіть за будь-якої можливості. Коли здається, що заснути ви не зможете – навіть кілька хвилин із заплющеними очима допоможуть вам відновитися та стабілізуватися.

Не карайте себе за помилки. У разі невизначеності критерії правильності рішень розмиті. Почуття провини та самозвинувачення не допоможуть ухвалити найкращі рішення, а заблокують мислення. Скажіть собі таке: "Я зробив(ла) найкраще рішення, на яке був(а) здатний(на) в тих умовах".

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