Життя у тіні Вінні-Пуха: як улюблений дитячий персонаж зламав життя Крістоферу Робіну

Казка про милого ведмедика Вінні-Пуха улюблена для багатьох дітей і дорослих, її екранізували багато разів, книжку перевидавали безліччю різних мов у всьому світі. Смішний плюшевий ведмедик став одним із найвідоміших героїв дитячої літератури XX століття. У 1960-1970 роки на екрани вийшло кілька знаменитих мультиків, які кожен знає напам'ять, завдяки ним Вінні-Пуха полюбили і у нас.

Щодня безліч батьків читали казку про ведмедя Вінні своїм дітям перед сном, але мало хто знає, звідки з'явився цей смішний персонаж, і яка історія ховається за створенням цього літературного героя. Казка про Вінні-Пуха була придумана англійським письменником Аланом Мілном, а прототипом хлопчика на ім'я Крістофер Робін із серії книжок про кумедне ведмежа, став син письменника — Крістофер Робін Мілн, про якого і буде наша розповідь.

ЮНИЙ КРІСТОФЕР

Крістофер Робін Мілн народився на Меллорд-стріт в Челсі о 8 годині ранку в родині письменника Алана Мілна і його дружини Дороті. Уже в перші секунди після народження хлопчик став справжнім розчаруванням для своїх новоспечених батьків, оскільки вони мріяли про дівчинку. Алан і Дороті навіть придумали ім'я для доньки — Розмарі.

"Ми дійсно більше хотіли, щоб була Розмарі, але сподіваюся, що цей джентльмен зробить нас не менш щасливими", — написав Алан всього через кілька днів після народження дитини.

Як виявилося згодом, у Мілна-старшого був геть відсутній дар спілкування з дітьми. В одному з інтерв'ю він навіть порівняв дітей із домашніми тваринами. Підкидало хмизу у вогонь і те, що шлюб Алана і Дороті не був зразком для наслідування і жінка сама часто зізнавалася, що вийшла заміж за розрахунком.

Крістофер Робін Мілн / Фото: Getty Images

Але попри це мрії про доньку не лишали батьків і вони продовжували проєктувати свої дивацтва на маленького сина, якого часто одягали, як дівчинку, відростили дитині довге волосся, робили укладання. І навіть потоваришували його з сусідською дівчинкою Енн, до якої часто ставилися ліпше, ігноруючи сина.

Крістофер Робін Мілн з матір'ю / Фото: Getty Images

Батько Крістофера пройшов Першу світову війну, після якої страждав від важкої форми посттравматичного стресового розладу. У перші роки життя сина батько практично не з'являвся: він постійно перебував на роботі або взагалі був в іншому місті, а коли час доходив до спілкування — не знав, як і чим зайняти власну дитину. Хлопчик був байдужим байдужим і матері, тож Крістофера виховувала няня Олівія Ренд.

Крістофер Робін Мілн з батьком / Фото: Getty Images

ПОЯВА ВІННІ-ПУХА

Хорошим батьком Алан Мінл був тільки на папері і жодного зв'язку між ним і його сином не було. А ось ідея написання історії про ведмедика, який підкорив серця мільйонів дітей у всьому світі, народилася у письменника випадково, завдяки його дружині. Дороті розповіла чоловікові, як їхній син грав плюшевим ведмедем, якого Крістоферу подарував батько на перший день народження.

"Це моя мати приходила в дитячу грати зі мною і розповідала йому про те, що я думав і робив. Це вона надала батькові матеріал для книжок", — розповідав Крістофер.

Тому, не вмівши спілкуватися з дитиною, Алан вигадав собі книжковий персонаж, якого ми знаємо тепер, як милого і трохи дурного ведмедика Вінні-Пуха та його друга — малюка Крістофера Робіна.

Книга про Вінні-Пуха з написом автора Алана Мілна / Фото: Getty Images

ЗЛАМАНЕ ЖИТТЯ

Повість Алана Мілна вперше з'явилися у пресі 1926 року і миттєво стала дуже популярною. Письменник, його Вінні і маленький Крістофер стали дуже знамениті.

Мілн-старший став літературною сенсацією, але не такою популярною, як його маленький син. Зрозумівши це, батьки зробили Крістофера обличчям рекламної кампанії книжки про "Вінні-Пуха". Хлопчик з'являвся всюди: в рекламі, співав пісні, брав участь в конкурсах, записував аудіоверсії книжки. Батьки вичавлювали з популярності дитини все до останнього, однак, хлопчик, будучи маленьким і не усвідомлюючи того, що відбувається, спочатку дуже захоплювався всім цим.

Крістофер Робін Мілн з батьком / Фото: Getty Images

Але коли дитині виповнилося 9 років його віддали до школи-інтернату, яка зіграла з його популярністю злий жарт, адже там юна зірка пізнала ціну слави. Діти не злюбили популярного малюка, постійно знущалися, жартували і били його. Крістофер зненавидів своє ім'я, персонажа якого воно уособлювало і свого батька.

Роки йшли, але слава хлопчика з книжки не згасала. Світ чекав, що Крістофер стане успішним, як і його знаменитий батько, але дива не сталося, Мілн-молодший не знайшов свого місця. Забитий і заляканий хлопчик виріс в боязкого парубка, а надалі в чоловіка, який ледве знаходив кошти, щоб заплатити за рахунками.

Працював він продавцем абажурів і попри невдоволення батьків одружився з Леслі де Селінкорт — своєю двоюрідною сестрою за лінією матері. Батьком Леслі був рідний брат матері Крістофера, з яким вона не спілкувалася протягом останніх 30 років.

Крістофер Робін Мілн і Леслі / Фото: Getty Images

Невдоволення батьків і кровна спорідненість не зупинили Крістофера і Леслі, адже все чого вони хотіли — втекти і триматися подалі від загальної уваги. Вони обірвали зв'язок з усіма родичами і поїхали до Дартмута, де відкрили власний книжковий магазин. У шлюбі у них народилася єдина дочка Клер, у якої була важка форма ДЦП. Дівчинка потребувала постійного догляду і грошей.

Творець знаменитої казки Алан Мілн помер 1956 року. Сину він заповів величезні статки. Від грошей батька Крістофер спершу відмовлявся, але через мізерне становище і потреби в догляді за дочкою вступив у спадок.

Крістофер Робін Мілн / Фото: Getty Images

Після смерті чоловіка Дороті повністю розірвала всі взаємини з сином. Вона пережила Алана на 15 років, і за весь цей час погодилася побачитися з сином лише один раз. Крістофер Робін помер у віці 75 років 1996 року.

"Іноді мені здається, що мій батько досяг вершин популярності, піднявшись на мої дитячі плечі, що він поцупив моє добре ім'я, не залишивши мені нічого, окрім порожньої слави", — написав в одній зі своїх книжок Крістофер.

2017 року вийшов біографічний фільм "Прощавай, Крістофере Робін", що розповідає про стосунки батька з сином і про історію появи книжк про ведмедика Вінні-Пуха.

Читайте також: