Жива іграшка чи вдалий піархід: що відомо про 17-річного позашлюбного сина Лукашенка

Кожен диктатор приречений правити вічно, але у випадку Олександра Лукашенка, він явно вирішив замінити себе сином Миколою і активно вирощує приймача у найкращих традиціях свого диктаторського світу.

Микола Лукашенко — один із найзагадковіших персонажів Білорусії, а за рівнем секретності його життя можна порівняти хіба що з дочками Володимира Путіна, про яких теж ніхто нічого до пуття не знає. Народився Коля 31 серпня 2004 року, але хто мати хлопця, звичайно ж, таємниця. Існує версія, що його мамою є Ірина Абельська – колишня особиста лікарка Лукашенка та донька міністра охорони здоров'я Білорусії Людмили Постоялко. Після пологів дитину у неї забрали. Чи спілкується Коля з матір'ю невідомо, але після того, як 2007 року померла Постоялко, Ірину звільнили з посади головного лікаря Республіканської лікарні Управління справами президента і сам Лукашенко негативно висловлювався про її роботу. Ірина довго не могла влаштуватися на роботу, допоки її не взяли лікарем у відділення ультразвукової діагностики Мінського міського діагностичного центру. 2009 року жінка знову стала головною лікаркою клініки Управління справами президента. Про Миколу вона ніколи не говорить, якщо з'являється на публічних заходах, то із сином не буває, не спілкується і ніколи з ним не сидить поруч.

Ірина Абельська / TUT.by

Коля ж вийшов на публіку вперше 2008 року, коли йому було майже чотири роки. Дитина стала вдалим піарходом диктатора, а ідею зробити образ білоруського "батьки" образом білоруського "тата", доброго і дбайливого, підкинув Лукашенко відомий британський піарник Тімоті Белл.

Олександр Лукашенко із сином Миколою / Getty Images

Таким чином, Коля відвідав із батьком республіканський суботник на будмайданчику "Мінськ-Арени", але що за дитина була з президентом, тоді ніхто не знав. Лише згодом Лукашенко зізнався, що хлопчик — його третій син. Народження Колі завжди обходилося білоруськими ЗМІ боком, адже за фактом Лукашенко не розлучався зі своєю дружиною Галиною, від якої він уже має двох синів.

Олександр Лукашенко із сином Миколою / Getty Images

Після своєї появи на публіці 2008 року Коля став невід'ємною частиною образу Лукашенка, адже дитину він тягає із собою практично завжди та скрізь. Коля зустрічався з Путіним, Обамою, Папою Римським та лідерами інших країн, їздить із батьком у закордонні поїздки, відвідує різноманітні заходи, серед яких і військові.

Олександр Лукашенко із сином Миколою / Getty Images

Олександр Лукашенко із сином Миколою / Getty Images

Олександр Лукашенко із сином Миколою / Getty Images

Повноцінно до школи Коля ніколи не ходив, хоча по білоруському ТБ і показували ролик як хлопчик іде до першого класу Острошицько-Містоцької середньої школи. Насправді з ним займалися вчителі вдома. Відомо, що Миколай володіє англійською мовою, а також нібито вчить іспанську, також займається спортом.

Щодо захоплень та психіки молодої людини, у багатьох ці два пункти завжди викликали багато запитань, адже дитина повинна ходити у садочок, а не їздити з батьком на політичні зустрічі та носити військову форму. Також дивною була відзначена і улюблена іграшка, яку в дитинстві Коля скрізь тягав із собою — чи то золотим, чи позолоченим пістолетом, який йому особисто подарував колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Олександр Лукашенко із сином Миколою / Getty Images

Олександр Лукашенко із сином Миколою / Getty Images

Також серед "іграшок" сина президента Білорусії були екзотичні тварини, справжня зброя (це при тому, що він ще неповнолітній) та дорогий алкоголь. Коля неодноразово з'являвся з автоматом у руках та у повному екіпіруванні на публіці.

А ось те, що молодший син є улюбленцем Лукашенка – незаперечний факт. Білоруський диктатор явно готує собі спадкоємця, адже двох інших синів він ніколи з собою нікуди не брав, хоч на всіх заходах усередині країни вони присутні. Також є відео, на якому Коля показує старшим братам, де саме вони мають стояти, коли їхній батько заходить до зали.

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