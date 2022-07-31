Живе на розкішній віллі: стало відомо, де Путін переховує свою коханку Аліну Кабаєву

Ще місяць тому в західній пресі з'явилася інформація про те, що Путін придбав своїй коханці та матері своїх дітей Аліні Кабаєвій нерухомість у Туреччині.

Видання Daily Mail тоді повідомляло, що ізраїльський бізнесмен російського походження Леонід Невзлін, який є колишнім співвласником розореного кремлем нафтового гіганта ЮКОСу і, відповідно, одним з головних ворогів Путіна, до якого в нього особисті рахунки, розповів, що нещодавно у Аліни Кабаєвої з'явилося два розкішних будинки в Туреччині. Нерухомість була оформлена в Туреччині через посередника та близького помічника президента країни Реджепа Ердогана.

Путін та Ердоган / Фото: Associated Press

А днями колишній однокурсник та радянський розвідник, Юрій Швець у своєму черговому відео на YouTube заявив, що достовірні джерела розповіли йому про те, що Аліна Кабаєва справді придбала віллу у Туреччині та живе зараз там.

Нагадаємо, раніше багато хто думав, що Кабаєва ховається в Європі. Але також бачили ексспортсменку на деяких заходах у Москві та Сочі. Весною коханка фюрера з'явилася на фестивалі художньої гімнастики "Аліна", який відбувся у московському спорткомплексі "ВТБ Арена". А на початку літа Аліна відвідала тренувальні збори в Сочі, організовані її благодійним фондом.

Аліна Кабаєва / Фото: fontanka.ru

До цього у ЗМІ активно обговорювали, що спортсменка живе у Швейцарії з дітьми.

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