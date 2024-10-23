Живе своє найкраще життя: як зазвичай починає свій день принц Гаррі

Принц Гаррі живе своє найкраще життя в Монтесіто і багато його друзів кажуть, що він дуже щасливий.

Герцога Сассекського часто можна побачити вигулюючим своїх собак, він їздить на пляж велосипедом, або навіть займається серфінгом, про що свідчить нове відео, опубліковане раніше.

Хоча життя в його маєтку в Монтесіто може сильно відрізнятися від життя в королівських палацах, схоже, батько двох дітей і чоловік Меган Маркл живе саме тим життям, про яке завжди мріяв. Принц не приховує, що за останні кілька років він став краще дбати як про своє фізичне і ментальне здоров'я, і публічно говорив про це під час одного зі своїх виступів.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Виступаючи на BetterUp 2022 року, Гаррі розповідав, що приділяє собі близько 45 хвилин вранці, щоб потренуватися, погуляти з собакою або помедитувати, пише Hello!.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Один із друзів принца Гаррі розповів: "Раніше Гаррі любив повалятися в ліжку, але з Меган він встає дуже рано, і перше, що він робить, це тренування, а потім п'є зелений сік".

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Словом, навряд чи принц хоче повернутися в дощову Англію із сонячної Каліфорнії, де він пересувається по Монтесіто велосипедом, ходить на пляж і багато часу проводить зі своїми дітьми на свіжому повітрі.

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