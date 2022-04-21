Живе в альтернативній реальності: Путіна лякають ліквідацією, щоб він не зустрівся із Зеленським

Реальність, у якій живе російський диктатор, створюється його найближчим оточенням, яке підживлює його страхи та підтримує всі божевільні ідеї.

Нещодавно Telegram-каналу General SVR повідомив про те, що Путін не пускає власну доньку за кордон на її день народження. А сьогодні на цьому каналі зʼявилася інформація про те, що російського президента, який давно живе в альтернативній реальності, де він перемагає у війні з фашистами, його підлеглі лякають фізичною ліквідацією .

Страхи диктатора постійно підживлюються його наближеними. Як стверджує канал, секретар Ради безпеки Микола Патрушев надав Путіну черговий страшний план західних спецслужб щодо його ліквідації.

"План вигаданий, як і всі попередні, в надрах Радбезу, але "страшний", а тому особливо вражає Путіна. Цього разу змова світового імперіалізму дійшла до того, що нібито збираються збити президентський літак, якщо Путін наважиться на зустріч із Зеленським у третій країні", — пише канал.

Путін свято вірить у те, що Зеленський особисто при зустрічі може зробити спробу замаху, використавши арсенал від отрути до вогнепальної зброї та навіть пожертвувавши собою. Можливо, диктатор уявляє собі сцену власного вбивства приблизно так, як це показано у фільмі "Дюна", коли герцог Літо Атрейдес розкушує отруту, яка має вбити і його, і Володимира (Збіг? Не думаю!) Харконнена.

Численні лідери країн, яким "пощастило" спілкуватися з президентом Росії останні півтора місяці, були свідками того, що Путін дуже нервово ставиться навіть до спроб обговорення можливості зустрічі із Зеленським.

"Путін живе в альтернативній реальності, яку створюють як він сам, так і люди з близького кола. Патрушев у своєму прагненні бути незамінним, вигадуючи змови і "вдало" ці змови нейтралізуючи, створює частину цієї уявної реальності, в якій живе диктатор, що розв'язав війну.

У близькому оточенні Путіна зараз немає жодної людини, яка може навіть заїкнутися про перспективу припинення війни без перемоги, яка існує в голові у президента. Ба більше, все найближче оточення Путіна, якщо й не підтримує перспектив ядерного удару, то не суперечить президентові, коли він про це говорить, і приречено впевнене, що так і буде", — повідомляє General SVR.

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