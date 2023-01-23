Живіт не показує: вагітна Шарлотта Казірагі в об'ємному пальті приїхала на захід

Вагітна принцеса з'явилася на світському заході, але живіт не показала.

Нещодавно стало відомо, що Шарлотта Казірагі, дочка принцеси Кароліни, вагітна третьою дитиною. Для них із чоловіком Дмитром Рассамом це буде друга спільна дитина, але Шарлотта також має старшого сина від попередніх стосунків.

Шарлотта Казірагі та принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

Вихідними Казіраги відвідувала 45-й Міжнародний цирковий фестиваль, який відбувався у Монако. На публіці Шарлотта з'явилася у довгому вільному пальті у клітинку, чорній водолазці та чорних широких штанах. А також взута в чоботи на підборах. На плечі Шарлотти висіла сумка, схоже, від Chanel, а на пальці виблискувала золота каблучка.

Казірагі розпустила волосся, зробила максимально природний макіяж і темно-червоний манікюр. Мала чудовий вигляд, доповнивши свій образ сувенірним шарфом. Разом із Шарлоттою була її тітка принцеса Стефанія.

Шарлотта Казірагі та принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

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