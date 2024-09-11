Живота поки не видно: принцеса Софія у лаконічній сукні у горох відвідала відкриття парламенту

Принц Швеції Карл Філіп та його дружина принцеса Софія були присутні на церемонії відкриття осінньої сесії шведського парламенту у Стокгольмі.

Нещодавно пара розсекретила новину про те, що у лютому принцеса Софія має народити четверту дитину, а отже зараз вона перебуває на початку другого триместру вагітності.

39-річна Софія приїхала на захід у чорній сукні у дрібний горох від Andiata з тонким ремінцем, що підкреслює талію. У неї у волоссі був чорний бант, а саме укладання було зроблене красивими локонами. На шиї у принцеси був тонкий золотий ланцюжок, а у вухах діамантові сережки Vanbruun. Принцеса зробила насичений макіяж очей і рожевою помадою підкреслила губи. Також вона мала світлий манікюр, кілька золотих браслетів на зап'ястя і нову каблучку на пальці.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Образ свій принцеса завершила лакованими туфлями-човниками на підборах та мініатюрним чорним клатчем. Її чоловік Карл Філіп був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та краватці у дрібний принт.

Раніше ми показували, як принц і принцеса поїхали в невелику поїздку, а знімками поділилися в Instagram. Це був перший вихід принцеси Софії після оголошення про вагітність.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп на весіллі принцеси Марти Луїзи та Дурека Верретта / Фото: Getty Images

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