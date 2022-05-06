"Жодна мати не застрахована від занепокоєння та депресії": герцогиня Кейт вступила на нову посаду

"Жодна мати не застрахована від занепокоєння та депресії": герцогиня Кейт вступила на нову посаду

Герцогиню Кембриджську завжди хвилювали питання психічного здоров'я британців. Саме цей напрям вона з Вільямом обрали як пріоритетний у своїй благодійній діяльності.

Герцогиня Кетрін стала покровителькою організації, яка підтримує психічне здоров'я жінок. Кейт стала заступником Альянсу материнського психічного здоров'я (MMHA).

MMHA – це британська благодійна організація, що складається з більш ніж 100 різних організацій, які працюють над тим, щоб жінки та сім'ї, які постраждали від перинатальних психічних проблем, мали доступ до високоякісного всебічного догляду та підтримки.

На честь вступу на посаду герцогиня – мати трьох дітей – випустила відеозвернення:

"Ми всі знаємо, що вагітність, пологи та перші місяці та роки життя дитини можуть бути дуже складними. Батьки часто почуваються самотніми та пригніченими в цей час.

На жаль, ми також знаємо, що багато хто страждає мовчки. У цей час ніхто не застрахований від занепокоєння та депресії.

Тому дуже важливо, щоб усі ті, хто може відчувати труднощі, отримали правильну підтримку в потрібний час, щоб вони могли поділитися своїми почуттями, не побоюючись засудження, і могли отримати доступ до інформації, турботи та підтримки, які необхідні їм для відновлення."

Благодійна організація, яку очолила Кейт, серед іншого, займається освітою та підвищенням поінформованості суспільства про проблеми психічного здоров'я жінок у перинатальний період.

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За даними організації, приблизно в кожної п'ятої жінки виникають проблеми з психічним здоров'ям під час вагітності або перші роки після народження дитини, а пандемія збільшила ризики для психічного здоров'я, з якими стикаються нові та майбутні матері, що може мати руйнівні наслідки для жінки.

Повідомляється, що герцогиня Кетрін з нетерпінням чекає на початок роботи у фонді, який вважає "фантастичною організацією".

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