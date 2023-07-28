Жодних речей одного кольору: Сара Йоркська розповіла, яким бачить свій похорон

Сара Йоркська, яка нещодавно перенесла операцію з видалення раку молочної залози, раптово заговорила про свій похорон.

У новій серії подкасту "Чайні бесіди" Сара обговорювала важливість гумору скрізь, де це можливо, зокрема й на похороні.

63-річна герцогиня Йоркська заявила, що не хоче, щоб гості на її похороні були одягнені в чорне. Сара планує змінити традицію. І оскільки вона не є членом королівської родини (оскільки офіційно в розлученні з принцом Ендрю ), цілком може собі це дозволити.

Під час бесіди Сара розповіла своїй поінформованій і давній подрузі Сарі Томсон, що хоче, щоб на її похорон гості одягли яскраві кольори, пояснивши, що, якщо хтось прийде в чорному, це означатиме, що її побажання не поважаються.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

"Чим більш "схибленою" буде церемонія, тим краще, оскільки я вважаю, що почуття гумору має першочергове значення в житті", — зазначила Сара. "Знаєш, коли я помру, Саро, не могла б ти переконатися, що всі одягнені в яскраві кольори?" — попросила герцогиня Йоркська свою подругу все проконтролювати.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Сара Йоркська відкрито заявила, що у неї було виявлено рак молочної залози. Незабаром герцогині зробили операцію, і зараз вона відновлюється після неї і продовжує працювати. Розмови про похорон в ефірі не пов'язані з діагнозом герцогині, просто Сара дуже дивна жінка, якій не чуже почуття гумору.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

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