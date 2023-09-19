Жодного целюліту: Меган Маркл показала ідеальні ноги у коротких шортах

Герцогиня Сассекська народила двох дітей, а вже за два роки після останніх пологів повернулася до своєї ідеальної форми.
У свої 42 вона, як і раніше, сміливо носить мініатюрні шорти і обожнює це робити. Ноги це те, чим Меган завжди любила похизуватися.
Під час Invictus Games у Дюссельдорфі ми бачили кілька образів дружини принца Гаррі у коротких шортах. А фотографам навіть вдалося зробити фото, на якому Меган заскочена сидячи в цих самих шортах. Ногам герцогині Сассекської дійсно можна позаздрити, вони просто ідеальні і без натяку на целюліт.
Ми також зібрали для вас добірку всіх образів герцогині Меган, в яких вона з'являлася на публіці під час "Ігор нескорених", які цього року відбулися в Німеччині.
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