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Жодного целюліту: Меган Маркл показала ідеальні ноги у коротких шортах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Жодного целюліту: Меган Маркл показала ідеальні ноги у коротких шортах

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекська народила двох дітей, а вже за два роки після останніх пологів повернулася до своєї ідеальної форми.

У свої 42 вона, як і раніше, сміливо носить мініатюрні шорти і обожнює це робити. Ноги це те, чим Меган завжди любила похизуватися.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / © Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Під час Invictus Games у Дюссельдорфі ми бачили кілька образів дружини принца Гаррі у коротких шортах. А фотографам навіть вдалося зробити фото, на якому Меган заскочена сидячи в цих самих шортах. Ногам герцогині Сассекської дійсно можна позаздрити, вони просто ідеальні і без натяку на целюліт.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ми також зібрали для вас добірку всіх образів герцогині Меган, в яких вона з'являлася на публіці під час "Ігор нескорених", які цього року відбулися в Німеччині.

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Дата публікації
Перегляди
542
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