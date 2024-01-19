Жодного лікарняного: озвучено плани короля Чарльза III після операції

Днями Букінгемський палац повідомив, що наступного тижня короля Чарльза III буде госпіталізовано до клініки для проведення операції через збільшення простати. Це доброякісне утворення, немає приводів для занепокоєння, король вирішив поділитися особистою інформацією, щоб спонукати інших чоловіків проходити обстеження та бути уважними до свого здоров'я.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

За словами королівського експерта, король Чарльз працюватиме у звичайному режимі одразу після того, як йому зроблять операцію. Тобто працювати з документами монарх планує ледь не з лікарняного ліжка, пише express.

Королівська редакторка Sunday Times Роя Нікка заявила в X: "Зрозуміло, що державні радники не будуть зобов'язані замінювати короля наступного тижня, поки він перебуває в лікарні на процедурі та одужує, тобто Чарльз розраховує, що зможе продовжувати займатися всіма своїми державними справами як завжди".

Інформація про стан здоров'я короля з'явилася за кілька хвилин після того, як Кенсінгтонський палац оголосив, що Кейт, принцеса Уельська, госпіталізована до лондонської клініки для операції на черевній порожнині, і очікується, що вона залишиться там до двох тижнів, перш ніж продовжити відновлення вдома.

Зараз біля клініки продовжують чергувати репортери, а вчора Кейт приїжджав провідати її чоловік, принц Вільям.

Король Чарльз III та королева Камілла в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Тим часом королева Камілла вчора під час візиту до Абердіна повідомила, що її чоловік Чарльз почувається добре і має намір якнайшвидше повернутися до роботи.

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