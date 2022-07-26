Більше жодної Європи: стало відомо, де живе коханка Путіна - Аліна Кабаєва

Коханка Путіна – ексгімнастка Аліна Кабаєва - вже давно перебуває під санкціями. Багато хто думав, що колишня олімпійська чемпіонка переховується в Європі, а в Москві з'являється рідко, але це не так.
Навесні Кабаєва з'явилася на фестивалі художньої гімнастики "Аліна", що відбувся у московському спорткомплексі "ВТБ Арена".
А на початку літа Аліна відвідала тренувальні збори в Сочі, організовані її благодійним фондом. Там же в Сочі, спортсменка святкувала свій день народження, який, кажуть, провела з Путіним.
Де ж насправді живе пані Кабаєва зараз, в ефірі Freedom розповів співробітник Фонду боротьби з корупцією Руслан Шаведдінов.
"Аліна сидить у Москві. Єдиний публічний захід з Аліною після вторгнення Росії до України — захід її спортивного фонду. Вона на ньому з'явилася. З дітьми позаймалася, посвітила каблучкою з діамантом на пальці і зникла", — сказав Шаведдінов. Коханка Путіна розуміє, що летіти до Швейцарії їй "не дуже бажано".
У коментарі про Кабаєву пан Шаведдінов згадав і про розкішну яхту Путіна, яку було заарештовано в Італії після запровадження санкцій. Яхту "Шехерезада" названо на честь Аліни, яку в її найкращі спортивні роки теж так називали. Судно вартістю 700 мільйонів доларів заарештували на початку травня.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас матеріал по решту яхт олігархів РФ, які конфіскували.
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