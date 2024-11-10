Жодної хвилини спокою: король Чарльз розповів, як планує провести своє 76-річчя

Стало відомо, як монарх планує провести свій особливий день.

Король Чарльз планує відкрити перші два продовольчі центри Coronation Food у першу річницю свого історичного проєкту.

У свій день народження минулого року Чарльз запустив проєкт Coronation Food, мета якого — допомагати тим, хто потребує їжі, і одночасно скорочувати кількість надлишків їжі, що викидається. Через рік король відкриє перші два центри Coronation Food в межах ініціативи – один очно та один віртуально, — пише express.co.uk.

На честь дня народження короля та відкриття двох центрів відбудеться "фестиваль надлишків їжі", на якому будуть представлені страви, приготовані з продуктів, які інакше викинули б.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Під час свого візиту Чарльз огляне нову установу, зустрінеться з бенефіціарами та представниками продовольчих банків, шкіл та громадських груп.

За даними проєкту, у Великій Британії 14 мільйонів людей стикаються з нестачею продовольства, а продовольчі банки попереджають про попит, що зростає. Проєкт Coronation Food Project інвестує в мережу хабів, збільшуючи масштаб та ємність складів, розширюючи холодильні сховища та фінансуючи вантажівки, фургони та водіїв для збільшення їхніх розподільних можливостей.

Нагадаємо, до ювілею Чарльза ми збирали для вас цікаві факти із біографії короля Великої Британії.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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