Жорстокі бої і пейзажі Таїланду: в українських кінотеатрах показують кримінальну драму "Фаранґ"

Фільм зняв французький режисер Ксавʼє Жан.
В українських кінотеатрах тривають покази французького бойовика "Фаранґ" від режисера Ксавʼє Жана.
В центрі сюжету – француз на ім'я Сем (Нассім Сі Ахмед), який відбуває покарання у в'язниці. Завдяки зразковій поведінці його достроково звільняють.
Сем вирішує розпочати нове життя і переїжджає жити до Таїланду, де створює сім'ю. Їхня мрія – викупити ділянку землі й побудувати там свій дім.
Але місцевий гангстер Наронґ змушує Сема знову повернутися до злочинності. Наронґ погоджується віддати Сему землю і не чіпати його родину, якщо той виконає його злочинне завдання. Чи погодиться головний герой на таку умову і чим усе закінчиться?
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