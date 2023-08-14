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Жорстокі бої і пейзажі Таїланду: в українських кінотеатрах показують кримінальну драму "Фаранґ"

Жорстокі бої і пейзажі Таїланду: в українських кінотеатрах показують кримінальну драму "Фаранґ"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
199
Час на прочитання
1 хв
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Жорстокі бої і пейзажі Таїланду: в українських кінотеатрах показують кримінальну драму "Фаранґ"

Сем

Фільм зняв французький режисер Ксавʼє Жан.

В українських кінотеатрах тривають покази французького бойовика "Фаранґ" від режисера Ксавʼє Жана.

В центрі сюжету – француз на ім'я Сем (Нассім Сі Ахмед), який відбуває покарання у в'язниці. Завдяки зразковій поведінці його достроково звільняють.

Сем / ©
Сем

Сем вирішує розпочати нове життя і переїжджає жити до Таїланду, де створює сім'ю. Їхня мрія – викупити ділянку землі й побудувати там свій дім.

Сем із родиною / ©
Сем із родиною

Але місцевий гангстер Наронґ змушує Сема знову повернутися до злочинності. Наронґ погоджується віддати Сему землю і не чіпати його родину, якщо той виконає його злочинне завдання. Чи погодиться головний герой на таку умову і чим усе закінчиться?

Сем / ©
Сем
Сем / ©
Сем
Наронґ / ©
Наронґ

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Дата публікації
Перегляди
199
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