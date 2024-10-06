"Жорстокий" лист королеви Камілли, який розбив серце королю Чарльзу: про що він був

Чарльз і Камілла познайомилися задовго до того, як кожен із них вступив у свій перший сімейний союз.

Вони познайомилися, коли обом було трохи за двадцять. Тодішній принц Уельський був зачарований юною дебютанткою, але королівська сім'я, як відомо, і, зокрема, королева Єлизавета II, були проти шлюбу принца з Каміллою. Тоді мати відправила 24-річного Чарльза на флот.

Під час цієї служби Чарльз одного разу і отримав листа від Камілли, який розбив йому серце. Камілла Шанд писала йому, що прийняла пропозицію руки та серця від Ендрю Паркера Боулза, гвардійського офіцера, який був її бойфрендом з кінця 1960-х років.

Камілла Шанд та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Королівський письменник Пенні Джунор написала про цей лист у своїй книжці про Каміллу "Герцогиня: нерозказана історія", заявивши:

"Вона сама написала Чарльзу, щоб розповісти йому. Це розбило йому серце", — цитує слова авторки express.co.uk. Потім шляхи пари розійшлися, обидвоє одружилися та обзавелися власними дітьми.

Пенні пише, що спустошений принц поділився своїм душевним болем через лист зі своїми друзями та сім'єю. "Він відправив болючі листи своїм близьким і рідним. Йому здалося особливо "жорстоким", — писав він в одному з листів, — що після "таких взаємно щасливих відносин доля розпорядилася так, щоб вони тривали лише шість місяців".

Камілла народила двох дітей від свого чоловіка, і Чарльз став одним із хрещених батьків її сина Тома. Після того, як Камілла та Ендрю розлучилися після 21 року шлюбу, Чарльз та Камілла нарешті змогли возз'єднатися. На той момент Чарльз також був у розлученні з принцесою Діаною.

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Вони оголосили про свої заручини у лютому 2005 року, а одружилися у квітні того ж року на цивільній церемонії у Віндзорській ратуші 9 квітня 2005 року, після якої відбувся прийом, влаштований королевою та принцом Філіппом у Віндзорському замку.

Камілла та Чарльз / Фото: Associated Press

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